In einem Regionalzug von Ulm nach Friedrichshafen ist ein Mann mit einer Flasche angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, geriet der 26-Jährige in der Nacht zum Dienstag mit einem anderen Fahrgast in Streit. Der mutmaßliche Täter floh beim Halt des Zugs in Aulendorf (Kreis Ravensburg).

Nach Attacke in Zug: Fahndung mit Hubschrauber der Polizei