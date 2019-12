Ein mutmaßlich abgestürztes Kleinflugzeug löste am Freitag einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in Weingarten aus. Eine 33-jährige Frau gab an, ein kleineres Flugzeug gesehen zu haben, das schnell an Höhe verlor und danach in einem Waldgebiet verschwunden sei. Danach habe sie einen lauten Knall gehört und Rauch gesehen.

Zahlreiche Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber suchten nach dem abgestürzten Flugzeug, doch es konnte keine Absturzstelle gefunden werden. Auch wurde kein Flugzeug als vermisst gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, hat womöglich ein Militärjet mit Überschallgeschwindigkeit den Knall ausgelöst. Durch Nebel und tatsächlichen Flugverkehr sei die Beobachtung der Frau und die daraus resultierende Schlussfolgerung nachvollziehbar.