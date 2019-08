Am Dienstag kam es in Nürnberg zu einem erschütternden Vorfall: Eine Frau misshandelte ihren Säugling in aller Öffentlichkeit. Das Kind liegt im Krankenhaus, die Mutter wurde festgenommen.

Am Dienstagnachmittag wurden Passanten in Nürnberg Zeugen davon, wie eine Mutter ihren Säugling auf offener Straße mehrfach misshandelte. Die 34-Jährige konnte letztendlich überwältigt werden – das Kind kam verletzt in eine Klinik.

Mutter wirft Bierflasche und schlägt zu

Der erschütternde Vorfall spielte sich zwischen 16.15 und 16.45 Uhr ab. Die betrunkene Frau saß laut Polizei auf dem Gehweg und schrie immer wieder in Richtung des schreienden Babys im Kinderwagen, der auf der anderen Straßenseite geparkt war. Wenig später schlug sie dem Säugling mit der Hand mehrfach ins Gesicht. Ein Zeuge schritt ein und konnte die Schläge unterbinden, bevor die Frau weiterlief.

Ein weiterer Passant wurde schließlich aufmerksam, da das Kind nicht aufhörte zu weinen und die Mutter es laut anschrie. Noch während er versuchte, die Frau zu beruhigen, warf diese eine Bierflasche mit voller Wucht in den Kinderwagen. Der Säugling weinte daraufhin noch mehr.

Kinderwagen umgeworfen – Mutter flüchtet

Die 34-Jährige versuchte dann, mit dem Kinderwagen zu flüchten. Der Passant verfolgte sie und musste mit ansehen, wie die Frau den Kinderwagen umwarf und dieser sich überschlug. Dabei fiel der Säugling heraus und verletzte sich.

Die daraufhin flüchtende Mutter konnte schließlich von weiteren Passanten überwältigt werden. Da sie so heftige Gegenwehr leistete, musste die eintreffende Polizei ihr Handschellen anlegen. In der Polizeiinspektion randalierte die Frau, urinierte unter anderem in die Eingangspforte und weigerte sich zu gehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Außerdem vermuteten die Beamten Drogenmissbrauch. Die Frau kam in eine Fachklinik.

Der Säugling wurde aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Jugendamt Nürnberg übernimmt die weitere Betreuung. Die Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

