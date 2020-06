Eltern des älteren der beiden Jungen in deren Wohnhaus tot gefunden worden waren. Der Jüngere hatte bei seinem Freund übernachtet. Der Schock sitzt tief im beschaulichen 2500-Seelen-Ort Nordendorf im Kreis Augsburg . Die Gemeinde trauert um zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, die am Samstagmorgen von dendes älteren der beiden Jungen in deren Wohnhausgefunden worden waren. Der Jüngere hatte bei seinem Freund übernachtet.

Laut Kripo sind die Jugendlichen weder Opfer eines Verbrechens geworden, noch habe es sich um Suizid gehandelt. Über die Todesursache wird gerätselt. Eine Obduktion soll nun klären, woran die beiden Freunde gestorben sind.

Obduktion der Jugendlichen aus Nordendorf dauert lange

Die Leichen der 15 und 16 Jahre alten Jungen sollten am Montag von Gerichtsmedizinern untersucht werden, sagte Polizeisprecher Michael Jakob der Deutschen Presseagentur. Bis das Ergebnis vorliegt, kann es allerdings dauern. Die notwendigen chemisch-toxikologischen Analysen würden allerdings noch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Ermittler lehnen Spekulationen rund um Todesursache ab

Drogenmissbrauch eine Rolle gespielt haben könnte. Man könne sich nicht vor Abschluss der Obduktion auf eine Todesursache festlegen, so der Sprecher. Diese Frage fließe aber in die Untersuchungen mit ein. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wollte sich dem Bayerischen Rundfunk (BR) gegenüber nicht zu Spekulationen äußern, wonacheine Rolle gespielt haben könnte. Man könne sich nicht vor Abschluss derauf eine Todesursache festlegen, so der Sprecher. Diesefließe aber in die Untersuchungen mit ein.

Auffindesituation gab es unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben, hieß es. 15-Jährigen soll einige Zeit gesucht worden sein, bevor man ihn ebenfalls im Haus tot entdeckt habe. Auch zur Frage, wie und wo die Jungen entdeckt wurden, wurde nichts gesagt: Zur konkretengab es unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben, hieß es. „Bild“ zufolge war erst der Ältere gefunden worden. Nach demsoll einige Zeit gesucht worden sein, bevor man ihn ebenfalls im Haus tot entdeckt habe.

Jugendliche waren am Abend vorher in Nordendorf feiern

Die Jugendlichen waren anscheinend, wie unter vielen jungen Menschen in Deutschland an einem Freitagabend üblich, abends unterwegs gewesen. „Bild“ zitiert einen Kollegen des 16-Jährigen, der bereits eine Ausbildung machte. Demnach sollen sich die Freunde am Vorabend mit anderen Jugendlichen erst am Bahnhof und später dann am nahen Nordendorfer Weiher getroffen und gefeiert haben.

Trauer an der Schule in Meitingen