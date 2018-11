Stuttgart / DPA

Amphetamin, Tabletten und mutmaßliches Dealergeld haben Beamte am Donnerstag in der Tüte eines 25-jährigen Mannes bei einer Polizeikontrolle in Stuttgart entdeckt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ist der mutmaßliche Drogenhändler polizeibekannt. Er wurde festgenommen.

PM