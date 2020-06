Laupheim: Wie die Ulmer Polizei und die Messerstiche im Brustbereich so schwer verletzt worden, dass sie kurz nach der Tat starb. Ein 32-Jähriger wurde festgenommen. Brutale Bluttat in: Wie die Ulmerund die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Samstag mitteilen, ist in Laupheim eine 51-jährige Frau durchim Brustbereich so schwer verletzt worden, dass sie kurz nach der Tat. Ein 32-Jähriger wurde festgenommen.

Angriff mit Messer - Frau in Laupheim tot

Die Tat ereignete sich bereits am Freitagabend im Außenbereich eines Lokals in Laupheim. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau als Gast in dem Lokal gesessen. Kurz nach 20.30 Uhr sei sie aufgestanden und zum Parkplatz des Lokals gegangen - offenbar, um sich mit jemandem dort zu treffen.

Kurz darauf, berichteten Zeugen, sei die Frau wieder zurück in den Außenbereich des Lokals gekommen. Sie habe über Schmerzen geklagt und sei im Brustbereich verletzt gewesen, berichten die Ermittler. Die Zeugen verständigten sofort den Rettungsdienst und Polizei.

Ein Notarzt und Sanitäter kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen, die 51-Jährige starb wenige Stunden später an ihren Verletzungen.

Polizei nimmt 32-Jährigen fest und findet ein Messer

Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann, mit dem die Frau sich auf dem Parkplatz getroffen hatte, um einen 32-jährigen Bekannten handelte - den mutmaßlichen Täter. Er wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen und leistete den Angaben zufolge keinen Widerstand. In der Wohnung fanden die Ermittler auch ein Messer, das vermutlich bei der Tat verwendet worden war.

Haftbefehl wegen Mordes gegen den Verdächtigen

Der Mann steht der Staatsanwaltschaft zufolge im Verdacht, seiner 51-jährigen Bekannten mit einem Messer eine Stichverletzung im Brustbereich beigebracht zu haben. Zum Hintergrund der Tat und dem Motiv gibt es noch keine Erkenntnisse, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.

Der 32-Jährige wurde am Samstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl wegen Mordes erließ. Seither befindet sich der 32-Jährige in Untersuchungshaft einer Justizvollzugsanstalt.