Nächtlicher Alarm am Samstag im Krumbacher Stadtteil Niederraunau: Eine 74-jährige Dame wählte den Notruf und berichtete, dass soeben in ihr Haus eingebrochen werde. Angeblich habe in der Nachbarschaft eine Party stattgefunden, und nun würden sich mehrere junge Personen hinter ihrem Haus aufhalten und an den Türen „herumrütteln“. Durch die Rüttel-Geräusche, so die Polizei, sei die Seniorin in große Angst versetzt worden. Sie habe die Rollos heruntergelassen und den Notruf gewählt.

Verdächtige Rüttel-Geräusche auf der Terrasse

Eine Streife der Polizei rückte an, beruhigte die Dame und suchte das Gelände um das Haus ab. Die Beamten fanden keine Einbruchsspuren - dafür aber den Grund für die verdächtigen Rüttel-Geräusche auf der Terrasse des Zweifamilienhauses: Ein angeheitertes Pärchen hatte die Party verlassen und sich zum Sex auf der Terrasse zurückgezogen.

„Während des Liebesspiels stießen sie mit den Füßen gegen die Terrassentür, wodurch die Geräusche entstanden“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten nahmen die Personalien des 22-jährigen Mannes auf. „Die Kollegen haben sich sehr amüsiert und das Pärchen dann weitergeschickt.“

Die Terrassentür, an die das Duo mit den Füßen stieß, wurde den Angaben zufolge nicht beschädigt.