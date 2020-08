Weil sie Schüsse in der Nähe hörten, haben Anwohner in Köln am Mittwochvormittag die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten in Neuehrenfeld nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an, umstellten zwei Häuser und durchsuchten die Wohnungen.

Schließlich wurde mit Hilfe eines Schlüsseldienstes eine verschlossene Tür geöffnet - und der Grund für die Schussgeräusche ermittelt. „Ein Mann war bei voller Lautstärke mitten in einem Action-Film vor dem Fernseher eingeschlafen“, berichtete die Polizei.

Die Beamten nahmen auf der Wache die Personalien des Manns auf und ließen ihn wieder gehen.