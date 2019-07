Mithilfe eines Wasserschlauchs hat die Polizei einen eingeschlossen Hund in einem heißen Auto versorgt.

Der Jack-Russel-Terrier habe mehrere Stunden in Bopfingen (Ostalbkreis) bei sommerlicher Hitze in dem Wagen ausharren müssen. Vom Fahrzeugbesitzer beziehungsweise Hundehalter fehlte jede Spur. Die Fenster hatte er nur einen Spalt weit geöffnet, „keineswegs ausreichend, um entsprechende Kühlung in den aufgeheizten Innenraum des Fahrzeugs zu bringen“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag.

Durch den Spalt legten die Beamten einen Schlauch ins Auto und füllten für das Tier Wasser in einen Napf im Fußraum. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Auf Nachfrage der SWP, wieso die Beamten das Tier nicht aus dem Auto befreit haben, erklärte ein Sprecher, dass die Polizei nicht jedes Auto aufbrechen darf, in dem ein Hund ist. Die „Verhältnismäßigkeit“ müsse gegeben sein, der Hund müsse deutliche Anzeichen eines lebensbedrohlichen Hitzschlags (wie zum Beispiel Bewusstlosigkeit) zeigen.

