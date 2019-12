Gestohlene Boote im Wert von knapp 1,2 Millionen Euro hat die Polizei bei einem Schlag gegen internationale Bootsschieber sichergestellt. An den beiden Einsätzen in Montenegro sei das Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg (KBK) entscheidend beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beschlagnahmt wurden 10 Motorboote, zwei Segeljachten drei Jetskis und sieben Motoren. Die Boote und Motoren waren in Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Slowenien, Italien und der Türkei gestohlen worden.

Für die Einsätze sei ein KBK-Spezialist im Rahmen eines EU-Projektes nach Montenegro entsandt worden. Mit Beamten und Fahndern aus den USA und Großbritannien seien dort im Frühjahr und Sommer mehr als 400 Sportboote und 200 Motoren kontrolliert worden. Die Kriminalpolizei in Montenegro habe Ermittlungsverfahren gegen Beschuldigte aus sechs Nationen eingeleitet, hieß es weiter. Unter dem Diebesgut habe sich unter anderem eine 2018 in Italien entwendete Segeljacht im Wert von rund 500 000 Euro befunden.

Das Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg ist seit 2001 bei der Wasserschutzpolizeistation in Konstanz angesiedelt. Mit vier Beamten ist die Dienststelle unter anderem spezialisiert auf die Erkennung von Fälschungen und die Fahndungsmaßnahmen nach diesen Gegenständen.

Mitteilung der Polizei