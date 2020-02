Nach Angaben der Polizei Friedrichshafen wählte ein 58-Jähriger gegen 20.15 Uhr am Sonntagabend den Notruf, da sein Nachbar „lange Nägel von innen durch die eigene Wohnungstür“ schlage. Die Beamten rückten an und kommunizierten durch die Tür mit dem 30-jährigen Nachbarn. Er weigerte sich jedoch die Tür zu öffnen, woraufhin die Polizisten die von innen mit Unrat verbarrikadierte Tür mit einer Ramme öffneten.

In der Wohnung bedrohte der 30-Jährige sie mit einer Sport-Armbrust, damit hatte er zuvor auch auf seine Tür geschossen. Nach mehrfacher Aufforderung und Androhung der Schusswaffe legte er die Armbrust beiseite, ging jedoch anschließend mit einem Teelöffel auf einen Polizisten los. Diese überwältigten den Angreifer mithilfe von Pfefferspray und nahmen ihn in Gewahrsam. Er leistete so heftigen Widerstand, dass er von einem hinzugerufenen Notarzt sediert wurde.

Polizei findet Waffen und Drogen in Wohnung des Armbrust-Schützen

Der 30-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Fachklinik. In seiner Wohnung fand die Polizei neben der Armbrust eine Schreckschusswaffe, mehrere Messer und Betäubungsmittel. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.