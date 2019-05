Eine professionelle Cannabisplantage hat ein 35-Jähriger in seiner Wohnung in Tuttlingen betrieben.

Eine professionelle Cannabisplantage hat ein 35-Jähriger in seiner Wohnung in Tuttlingen betrieben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten Beamte bei einer Durchsuchung nicht nur Cannabispflanzen, sondern auch 1,6 Kilogramm Marihuana, mehrere hundert Gramm Cannabisblätter, LSD-Trips und Ecstasy Tabletten. Der 35-Jährige sei angesichts der „erdrückenden Beweislage“ am Montag vorübergehend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei-Mitteilung

