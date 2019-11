Erfolgreicher Schlag gegen Drogendealer gelang Polizisten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bei einer Razzia haben Beamte 47 Kilogramm Marihuana gefunden. Nach Schätzungen eines Polizeisprechers haben die Drogen einem Wert von etwa 190.000 Euro. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, wurden sechs Beschuldigte festgenommen. Vier von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.

Polizei Karlsruhe entdeckt Cannabis-Plantage

Ermittler hatten die verpackten und zum Verkauf vorbereiteten Drogen verteilt auf zehn Orte in den beiden Ländern sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Marihuana selbst gezüchtet. Zudem fanden die Beamten zwei illegale Schusswaffen. Landes- und Bundespolizei, Zoll und Stadt Karlsruhe hatten die Aktion gemeinsam gestartet, nachdem die Kripo Karlsruhe eine Cannabis-Plantage entdeckt hatte. An dem länderübergreifenden Einsatz am Mittwoch vergangener Woche waren mehr als 150 Polizisten beteiligt.Die komplette Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.