Offenburg Polizei erwischt Pärchen beim Liebesspiel

Offenburg / DPA

Der Besuch kam ungelegen: Ein junges Paar ist auf einem Offenburger Parkplatz beim Liebesspiel von der Polizei erwischt worden. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Anwohner sie am Mittwochabend verständigt, weil die Liebestollen Getränkedosen, Flaschen und andere Verpackungen aus dem Autofenster geworfen hatten. Die Polizei überraschte das Pärchen hinter beschlagenen Autoscheiben in einem intimen Moment - den Ertappten war die Situation sichtlich unangenehm. Nach einer „deutlichen Ansage“ der Polizisten räumten sie den Müll demnach „reumütig“ zur Seite. „Man könnte sagen, die Ordnung auf dem Parkplatz wurde wiederhergestellt“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Pärchen muss mit keinen weiteren Konsequenzen rechnen.

