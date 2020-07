Am Sonntag hat ein polizeibekannter, mit Pfeilen und Bogen bewaffneter 31-Jähriger in Oppenau im Schwarzwald Polizisten bedroht und ihnen bei der Kontrolle die Dienstwaffen abgenommen. Anschließend flüchtete er in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Die Suche ging auch in der Nacht auf Montag weiter.

+++Update, 20.30 Uhr+++

Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischer Erpressung

Die Suche nach dem Flüchtigen Yves R. soll über Nacht fortgesetzt werden. Mittlerweile wurde bekannt gegeben, dass ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung erlassen wurde.

Am Dienstag sollen Schule und Kindertagesstätte derweil wieder öffnen, allerdings soll der Besuch nach Angaben des Bürgermeisters von Oppenau auf Freiwilligenbasis sein.

+++Update, 18.40 Uhr+++

Radius der Fahndung erweitert

Auf der Suche nach einem bewaffnetem Mann in Tarnkleidung, hat die Bundespolizei den Zugverkehr, etwa am Bahnhof Appenweier, etwa 20km entfernt von Oppenau, durchsucht. Die Deutsche Flugsicherung erließ ein Durchflugverbot. Es gelte im Radius von drei nautischen Meilen (gut 5,5 Kilometer) um die Stadt und auch für Drohnen, teilte die Polizei mit.

+++Update, 13.40 Uhr+++

Waffenlager auf dem Dachboden

Der 31-Jährige habe aber seine Miete nicht gezahlt, weswegen er zwangsgeräumt worden sei. Auf die Frage, ob der Flüchtige gefährlich sei, sagte Hofer: "Ja, er hat bei uns ein Waffenlager gehabt, oben auf dem Dachspeicher - mit Munition, Pistolen, Armbrust, Alkohol, Pulver zum Bauen von Bomben und einem Benzinkanister." Der Mann sei kriminell gewesen, so Hofer. Wie der SWR mitteilt hat sich ein Koch aus einem Gasthof in Oppenau zu Wort gemeldet. "Ich kenne ihn, der hat bei uns im Gasthaus Schlüssel gewohnt", sagte Hermann Hofer über den Flüchtigen.

+++Update, 9.20 Uhr+++

Polizei fahndet mit Hochdruck

Die Suche nach dem 31 Jahre alten Mann wird heute Morgen mit Hochdruck fortgeführt. Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgen zum größten Teil in unübersichtlichem Gelände. Die Polizei warnt die Bevölkerung, Tätigkeiten im Freien wenn möglich zu unterlassen. Meiden Sie Waldgebiete im Bereich Oppenau! Mit Beeinträchtigungen im Personen- und Fahrzeugverkehr muss weiterhin gerechnet werden. Weiterhin gilt: Nehmen Sie keine Anhalter im Bereich Oppenau mit und melden Sie verdächtige Wahrnehmungen dem Polizeinotruf 110!

+++Update 8.20 Uhr+++

Schulen und Kitas bleiben geschlossen

Mittlerweile hat die Stadt Oppenau bekannt gegeben, dass die Schulen und Kindergärten in Oppenau "aufgrund der gegenwärtigen gefährlichen Situation" am Montag geschlossen bleiben. Auch die Kinder, die im benachbarten Oberkirch zur Schule gehen, sollen zu Hause bleiben. Am Montag werde man nach dem Mann noch einmal mit verstärkten Kräften fahnden, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR.

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei - Flüchtiger ist bewaffnet und wird gesucht

Die Polizei veröffentlichte eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Gesuchten. Am Montagmorgen könne es im Zuge der Fahndung zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen, hieß es am Sonntag. Der Flüchtige, der wahrscheinlich in Tarnmustern bekleidet sei, hat den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz. Er sei schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Polizei sucht Bewaffneten auf der Flucht in Oppenau mit Hubschrauber

Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Der Mann soll Kleidung mit Tarnmuster tragen. Die Polizei rief die Menschen rund um Oppenau dazu auf, zu Hause zu bleiben. Es könne nicht genau beurteilt werden, welche Gefahr von dem Mann ausgeht, hieß es.

Die Polizei sucht den Geflüchteten mit einem Großaufgebot

Mit diesen Waffen traf die Polizei Offenburg den Verdächtigen in Oppenau an

Der Polizei war am Vormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann aufhalte. Als Beamte ihn dort antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er neben Pfeilen und Bogen auch ein Messer und eine Pistole bei sich trug. Auf bisher nicht geklärte Art und Weise sei es dem Mann dann gelungen, die Polizisten massiv zu bedrohen und zu entwaffnen, bevor er die Flucht ergriff, hieß es.