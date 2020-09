Der Betreiber einer Autowerkstatt in Aalen (Ostalbkreis) soll illegal mit Hundewelpen gehandelt haben. Die Polizei fand nach einem Hinweis am Freitag in der Werkstatt eine Holzkiste mit acht Welpen verschiedener Rassen vor. Die Jungtiere seien vermutlich zum Verkauf illegal aus Osteuropa eingeführt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dem Betreiber droht ein Bußgeld. Den Welpen nahmen sich Tierärzte des Landratsamtes Ostalbkreis an.