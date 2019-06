Die Polizei in Ludwigsburg hat eine Internet-Umfrage gestartet - zum Thema Grammatik. Anlass war ein Facebook-Beitrag der Polizei zu einem vermissten Mädchen. Darin hieß es: „Das Mädchen wurde gefunden. Es geht ihr gut.“ Ein Nutzer wies die Beamten in einem Kommentar darauf hin, dass es „ihm“ statt „ihr“ heißen muss.

Dennoch will die Polizei per Umfrage ermitteln, was nun richtig ist. Man sei sich hier tatsächlich nicht ganz sicher, sagte Markus Lang vom Social-Media-Team. Der Behörde unterliefen immer mal wieder Fehler in Mitteilungen. Meist würden Leser diese erkennen und korrigieren.

Am Dienstagnachmittag hatten bereits mehr als 1200 Nutzer abgestimmt. Etwas mehr als die Hälfte sprach sich für „ihm“ aus - was korrekt ist, weil „das Mädchen“ grammatisch Neutrum ist. Mehr als 130-mal wurde die Umfrage kommentiert.

Facebook-Profil der Polizei Ludwigsburg