Jan Böhmermann das Lied in seinem gemeinsamen Podcast „Fest & Flauschig“ mit Olli Schulz am Mittwoch ausgiebig erwähnt hat, ist der Corona-Song der Berliner Polizei bundesweit im Gespräch. „Eine besonders perfide Form von Polizeigewalt“, kommentiert er das Video in gewohnter „Böhmi“-Manier auf Twitter. Er teilt weitere Fotos und Statements dazu, etwa „Polizei Berlin setzt auf Deeskalation durch Eskalation“ und „Diese Schweine bringen über mein Herz mein Gehirn durcheinander“.

Corona-Song wird durch Jan Böhmermann zum Hit

In der Tat - das Musikvideo ruft verschiedene Reaktionen hervor, man könnte es durchaus als speziell beschreiben. „Seit Wochen zuhause, virale Zwangspause: Der Staats-Lockdown, hat echt reingehaun. Jetzt zählt nach vorne schauen.“ So beginnt die Hymne, die die Berliner Polizei auf Youtube veröffentlicht hat. Seit der Erwähnung im Podcast haben sich die Klickzahlen in nur wenigen Stunden fast verdreifacht. Aktuell (Stand 11:50 Uhr) wurde es mehr als 55.000 Mal aufgerufen.

Youtube Corona-Song der Berliner Polizei

Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters.“ In dem vierminütigen Video läuft der LKA-Beamte durch Berlin, kommt etwa am Brandenburger Tor und an der Weltzeituhr vorbei. Im Song heißt es auch: „Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht. - Was auch immer kommen mag. Wir bleiben für Euch immer wach. Jede Stunde Tag und Nacht. Wir lassen keinen hier allein.“ Auf Twitter schreibt die Polizei dazu : „Viel Spaß mit dem Coronasong vonund der Combo des.“ In dem vierminütigen Video läuft der LKA-Beamte durch Berlin, kommt etwa am Brandenburger Tor und an der Weltzeituhr vorbei. Im Song heißt es auch: „Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht. - Was auch immer kommen mag. Wir bleiben für Euch immer wach. Jede Stunde Tag und Nacht. Wir lassen keinen hier allein.“

Sebastian Stipp: Wer sing den Polizei Corona-Song?

Man muss aber zugeben: Gesanglich kann man bei dem Song zumindest technisch nicht klagen. Das kommt nicht von ungefähr - der singende Beamte ist in dieser Hinsicht nämlich kein Unbekannter. Sebastian Stipp stand schon beim Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“ auf der Bühne und hat auch bei der ProSieben-Sendung „The Voice of Germany“ teilgenommen. Sein größter Auftritt dürfte aber in jedem Fall das Musikvideo zu „Wir lassen keinen hier allein“ sein - nicht zuletzt dank Jan Böhmermann.

Corona-Song der Polizei erinnert an „Dragonball Z“