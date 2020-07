Schwerer Unfall in Berlin: Ein 24-jähriger Autofahrer ist aus bislang ungeklärten Gründen am Sonntagmorgen im Bereich Bahnhof Zoo und Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg in eine Menschengruppe gefahren. Sieben Menschen seien verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher, drei davon schwer. Eine Person habe reanimiert werden müssen.

Verletzter in Berlin unter Auto eingeklemmt

Ein Verletzter sei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und nach der Rettung ins Krankenhaus gekommen. Auch die anderen Verletzten werden in der Klinik versorgt. Etwa ein Dutzend Augenzeugen, die das Unglück ansehen mussten, werden von Notfallseelsorgern betreut, hieß es. 60 Feuerwehrleute und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich nach Feuerwehrangaben gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung Hardenbergstraße/Ecke Joachimsthaler Straße. Der Bereich am Bahnhof Zoologischer Garten sei auch am Morgen stark besucht.

Offenbar kein Anschlag am Bahnhof Zoo

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich wahrscheinlich um einen Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ein Polizeisprecher schilderte den Hergang so: „Der Fahrer wollte abbiegen - mit wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Gehweg." Der Fahrer sei in einem Mercedes unterwegs gewesen.

Anhaltspunkte für ein politisches oder religiöses Motiv beziehungsweise einen Anschlag des 24-jährigen Fahrers sahen die Beamten zunächst nicht. Der Mann sei festgenommen worden, gegen ihn werde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.