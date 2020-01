In der Nacht zum Sonntag war er gegen die Fahrtrichtung und deutlich zu schnell unterwegs und wäre dabei beinahe mit einer Zivilstreife zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, beschleunigte der Fahrer den Angaben zufolge teilweise auf mehr als 140 Stundenkilometer. Der 21-Jährige aus dem Landkreis Bamberg überfuhr bei seiner Flucht demnach mehrere rote Ampeln.

21-Jähriger war betrunken und hatte Marihuana bei sich

An einer Kreuzung musste ihm ein Taxi ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Erst nach knapp fünf Kilometern konnte das Fahrzeug des Mannes in einem Nachbarort gestoppt werden. Wie sich herausstellte, war er betrunken. Die Polizei nahm ihn fest und stellte bei ihm außerdem eine geringe Menge Marihuana sicher. Die Blutentnahme in einer Klinik habe nur mit Zwang durchgesetzt werden können, weil der Mann diese verweigert habe, hieß es. Sein Führerschein wurde sichergestellt.