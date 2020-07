Die Polizei hat am Sonntagabend einen Betrunkenen auf der Autobahn gestoppt. Der Mann fuhr mit nacktem Oberkörper und einem Bier in der Hand mit seinem Auto in Schlangenlinien auf der A5 in Richtung Basel. Dabei wechselte er ständig die Geschwindigkeit und auch die Fahrstreifen - und gefährdete mit seinem Fahrstil die anderen Verkehrsteilnehmer.

Autofahrer war zu Betrunken für Alkoholtest der Polizei