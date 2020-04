Ursprünglich war eine Pressekonferenz geplant, wegen der Coronavirus-Krise wird der Name des neuen Vorsitzenden nun lediglich auf der Internetseite der Partei veröffentlicht. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Labours Brexit-Sprecher Keir Starmer und die wirtschaftspolitische Sprecherin Rebecca Long-Bailey. Starmer gilt als Mitte-Kandidat, Long-Bailey wird vom linken Parteiflügel unterstützt.

Die Labour-Partei hatte bei der Parlamentswahl im Dezember ihr schlechtestes Ergebnis seit 1935 eingefahren und viele ihrer Hochburgen an die konservativen Tories verloren. Der 70-jährige Corbyn, der seit 2015 an der Parteispitze stand, kündigte daraufhin seinen Rückzug an. Viele Labour-Anhänger machten ihn wegen seiner unklaren Position zum Brexit für die Wahlschlappe verantwortlich. Bis Donnerstag konnten die 600.000 Parteimitglieder nun über seine Nachfolge abstimmen.