Polen gegen Slowakei: Am Montag, den 14.06.2021, geht es bei der Europameisterschaft 2021 für beide Teams um den ersten Sieg in Gruppe E.

Der Weltfußballer steigt in das Turnier ein: Robert Lewandowski hat als Profi des FC Bayern München alle großen Trophäen gewonnen und mit seinem Superjahr 2020 auch die wichtigsten individuellen Pokale abgeräumt. Was dem 32 Jahre alten Superstar noch fehlt, ist ein ganz großer Erfolg mit der polnischen Nationalmannschaft. Dafür nimmt Lewandowski mit dem Auftaktmatch in St. Petersburg gegen die Slowakei nun den nächsten Anlauf. Ungünstig: Sowohl Krzysztof Piatek als auch Arkadiusz Milik fallen verletzungsbedingt aus, damit fehlt Lewandowski der so wichtige Partner im Sturm.

Wo wird die Partie zwischen Polen und der Slowakei live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels, findet ihr hier.

Polen gegen Slowakei bei der EM 2021: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Polen trifft zum EM-Auftakt am Montag, den 14.06.2021, auf die Slowakei. Das EM-Spiel findet um 18:00 Uhr in St. Petersburg in der Gazprom Arena statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Polen, Slowakei

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe E

Datum und Uhrzeit: 14.06.2021, 18:00 Uhr

Spielort: Gazprom Arena (St. Petersburg, Russland)

Zugelassene Zuschauer: 34.000

Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan (Rumänien)

Assistenten: Ghinguleac, Radu (Rumänien), Gheorghe, Sebastian Eugen (Rumänien)

Vierter Offizieller: Kovacs, Istvan (Rumänien)

UEFA EURO 2020 im TV und Live-Stream: Wer überträgt Polen gegen Slowakei?

Das EM-Spiel zwischen Polen und der Slowakei wird ab 18:00 Uhr (Anpfiff 18:00 Uhr) im Free-TV in der ARD übertragen. Die ARD-Experten für die Partie sind Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen bietet die ARD einen kostenlosen Live-Stream an.

Auch die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Auch DAZN hat keine Übertragungsrechte für die Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 12.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ARD

Pay-TV: -

