Viele Menschen in Deutschland schauen aktuell nachts begeistert in den Himmel. Der Grund: In der Nacht zum 27.2.2023 waren Polarlichter in Teilen des Landes zu sehen. Kann man das Nordlicht auch in der nächsten Nacht sehen? Und wenn ja, wo? Was sind die Ursachen? Hier gibt es alle Infos:

Wo kann man aktuell Polarlichter in Deutschland sehen?

Die Nordlichter am Nachthimmel waren in der Nacht zu Montag, 27.2.2023, beispielsweise in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen zu sehen. Auch aus Brandenburg und Thüringen gab es Meldungen über die Sichtung des Himmelsspektakels. Das teilte Monika Staesche, Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, mit. Auch in der Nacht zu Dienstag, 28.2.2023, ist laut Staesche mit erhöhter Polarlichtaktivität in Deutschland zu rechnen.

Polarlichter beobachten: So wird das Wetter in der Nacht

Wer Polarlichter beobachten will, braucht die entsprechenden Wetterbedingungen. Und die sehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für die Nacht zu Dienstag nicht schlecht aus. Die Vorhersage des DWD sieht für den Norden Deutschlands nur geringe Bewölkung voraus. In einigen Regionen wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ist die Bildung von Nebel nicht ausgeschlossen.

Polarlichter: Zu welcher Uhrzeit sind die Nordlichter über Deutschland zu sehen?

Viele Freunde des Himmelsphänomens fragen sich aktuell, zu welcher Uhrzeit die Nordlichter am besten über Deutschland zu sehen sind. Die Antwort auf diese Frage fällt aber nicht eindeutig aus. Einige Nordlichtfotografen empfehlen auf ihren Websites die erste Nachthälfte als beste Beobachtungszeit. Wichtig ist vor allem, dass es möglichst dunkel ist. Der Beobachtungszeitpunkt sollte also weit weg von Sonnenauf- und Sonnenuntergang liegen. In Mitteldeutschland geht die Sonne heute gegen 17.40 Uhr unter. Dann steigt so gegen 20 Uhr die Chance auf Nordlichter am Abendhimmel an. Nordlicht-Gucker sollten sich zur Beobachtung einen möglichst dunklen Ort aussuchen. In hell erleuchteten Städten wie etwa Hamburg oder Berlin ist eine Sichtung eher unwahrscheinlich.

Was sind die Ursache für die Polarlichter über Deutschland?

Der Grund für das grünliche oder rötliche Leuchten sind nach Angaben von Monika Staesche sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fort geschleudert. Geschieht dies in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung brauchen sie etwa anderthalb bis zwei Tage. Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten.

„Was dort leuchtet, sind Luftmoleküle, entweder Sauerstoff oder Stickstoff“, erklärte Staesche. Diese werden von den elektrisch geladenen Teilchen kurz aufgeladen. „Wenn diese dann wieder in einen neutralen Zustand zurückfallen, senden sie diese Energie als ein solches Leuchten aus.“

Wo kann man sonst Polarlichter sehen?

Polarlichter sind normalerweise und regelmäßig von September bis März in Polarregionen zu sehen. Als beste Reisezeit gelten September, Oktober, Februar und März, da statistisch gesehen die hellen Polarlichter in dieser Zeit am häufigsten vorkommen.

An diesen Orten kann man Polarlichter am besten sehen:

Island

Kanada

Alaska

Schweden

Spitzbergen

Irland

Was ist der Unterschied zwischen Nordlichter und Polarlichter?

Zwischen Nordlichtern und Polarlichtern gibt es keinen Unterschied, es sind dieselben Lichter. Polarlichter kommen sowohl in nördlichen Breiten wie auch auf der Südhalbkugel vor. Im Norden nennt man die Lichter Aurora borealis, am Südpol Aurora australis.