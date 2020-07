Im Prozess um eine tödliche Attacke mit einem Samuraischwert in Stuttgart sind nun Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Zug. Mit Spannung wird erwartet, ob sie den angeklagten Mann bei ihren Plädoyers heute für schuldfähig halten. Der Jordanier soll seinen früheren Mitbewohner im Juli vergangenen Jahres auf offener Straße umgebracht haben. Während die Beweise für die Bluttat eindeutig scheinen, bleibt das Motiv nach sämtlichen Zeugenaussagen unklar. Auch der Gutachter hatte sich zum Abschluss der Beweisaufnahme unsicher gezeigt. Der Angeklagte schweigt weiter zu den Vorwürfen und einem Motiv. Am Montag will das Landgericht ein Urteil sprechen.