Ein brennendes Auto in einer Garage hat in einem Wohnhaus in Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) großen Schaden angerichtet. Das Feuer war am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache im Motorraum des abgestellten Wagens ausgebrochen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Der Brand erfasste daraufhin die Garage sowie das erste Obergeschoss und das Dachgeschosses des Zweifamilienhauses. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist dieses zurzeit nicht bewohnbar. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 150 000 Euro geschätzt.