Viraler Volltreffer Pizza-Kellner in Gummistiefeln wird zum Internet-Hit

Pizza-Kellner in Gummistiefeln wird zum Internet-Hit

Venedig/Berlin / DPA

Hoch.wasser in der gesamten Pizzeria, doch der Betrieb muss laufen: Ein Video aus einem überfluteten Ristorante im Zentrum von Venedig ist auf Facebook millionenfach abgerufen worden. Der knapp zweiminütige Film zeigt, wie die Kellner in Gummistiefeln durch knöchelhohes Wasser waten, um Pizzen zu den Gästen an den Tischen zu bringen.

Zu sehen ist auch, dass die Besucher des Restaurants nahe dem Teatro Goldoni bestens auf die Widrigkeiten vorbereitet sind und die Atmosphäre genießen. Weite Teile Italiens leiden seit Tagen unter heftigen Unwettern.

Der Autor des Videos, Salvatore Sciascia, betonte, die Kellner wüssten aus Erfahrung, wie man mit einem solchen Wetter umgeht. „Für Menschen, die in Venedig arbeiten, ist eine solche Situation völlig normal. Allerdings war der Wasserstand gestern schon außergewöhnlich, sagte Sciascia der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Auch die Touristen haben sich schnell daran gewöhnt und zugleich erkannt, dass sie gerade etwas Einzigartiges erleben. Da haben sie nach der Rückkehr zu Hause einiges zu erzählen.“



Das Video sorgte auf Facebook weltweit für begeisterte Kommentare. Sowas gebe es nur in Italien, schrieben viele Nutzer. Der User Juri Litwinenko schrieb auf Russisch: „Mamma mia. Die Böden und Möbel sind zerstört, aber die Italiener bleiben zuversichtlich. Bravo!“

Hochwasser-Video bei Youtube