Frühestens um 11.45 Uhr will die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm berichten, wer in diesem Jahr mit dem renommierten Preis in der zweiten der wissenschaftlichen Kategorien ausgezeichnet wird. Im vergangenen Jahr hatten ihn der Franzose Alain Aspect, der US-Amerikaner John F. Clauser und der Österreicher Anton Zeilinger bekommen. Sie wurden damit für ihre bahnbrechende Forschung auf dem Gebiet der Quantenphysik geehrt.

Den Auftakt der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben hatte am Montag die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts gemacht. Sie sprach den Medizin-Nobelpreis der in Ungarn geborenen Biochemikerin Katalin Karikó und dem US-Immunologen Drew Weissman zu, die damit für ihre grundlegenden Arbeiten zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 ausgezeichnet werden.

In diesem Jahr sind die Nobelpreise mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950 000 Euro) pro Kategorie dotiert. Das sind eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Erhalten mehrere Preisträger die Auszeichnung gemeinsam, dann wird das Preisgeld unter ihnen aufgeteilt. Feierlich überreicht werden die Nobelpreise dann traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).