Nach einer anonymen Bombendrohung ist in Pforzheim eine Schule evakuiert worden. Nach Angaben der Polizei mussten am Donnerstag deshalb etwa 70 Schüler und Lehrer das Gebäude verlassen. Die Beamten rückten mit acht Streifenwagen und Spürhunden an. Gefunden wurde allerdings nichts Verdächtiges, sagte ein Sprecher. Er schloss einen üblen Scherz nicht aus. Verletzt wurde niemand. Die Straßen um die Schulen waren am Nachmittag vorsichtshalber gesperrt.