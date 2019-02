Ühlingen-Birkendorf Pferd muss nach Tierquälerei eingeschläfert werden

Ühlingen-Birkendorf / DPA

Nachdem ein Unbekannter ein Pferd im Landkreis Waldshut schwer verletzt hat, musste das Tier eingeschläfert werden. Die Tat ereignete sich am Samstag auf einer Koppel in der Nähe eines Sportplatzes in Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut), wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Tierarzt musste die Stute einschläfern. Das Tier hatte schwere Schnittverletzungen an den Geschlechtsorganen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Immer wieder kommt es im Südwesten zu solchen Fällen: Vor einigen Jahren wurden im Raum Freiburg vier Pferde und eine Eselstute auf diese Weise misshandelt. Und wenige Jahre zuvor hatte ein Pferdeschänder im Ortenaukreis ähnliche Straftaten begangen.

