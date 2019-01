Erbach Pferd geht mit Kutsche durch: Zwei Schwerverletzte

Erbach / DPA

Eine geplante Kutschfahrt ist für zwei Frauen in Erbach (Alb-Donau-Kreis) im Krankenhaus geendet. Die beiden wurden schwer verletzt, nachdem ein Pferd beim Anspannen durchgegangen war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Pferd setzte sich unerwartet in Bewegung und zog die 32 Jahre alte Kutscherin an den Zügeln mit sich, als diese gerade auf den Kutschbock steigen wollte. Nach rund 100 Metern stürzte außerdem eine 24-Jährige aus der Kutsche auf die Straße. Einer weiteren Mitfahrerin gelang es nach der Fahrt über einen Acker Kontrolle über das Tier zu bekommen und das Gespann zurückzulenken. Sie blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei