Karlsruhe Pfefferspray in S-Bahn: Mehrere Fahrgäste verletzt

Karlsruhe / DPA

Mehrere Fahrgäste einer S-Bahn zwischen Pforzheim und Mühlacker sind am Freitag von Pfefferspray verletzt worden. Wie die Bundespolizei in Karlsruhe mitteilte, hatte zuvor offenbar ein 20-Jähriger den Reizstoff in der S5 versprüht, was der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gemeldet wurde. Der Zug wurde daraufhin am Bahnhof Enzberg geräumt. Insgesamt waren 17 Fahrgäste betroffen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Vier von ihnen wurden schwer verletzt, darunter ein Säugling. Sie kamen demnach mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus.

Genauere Angaben zu den Verletzten machte die Bundespolizei zunächst nicht. Offen war, warum der Verdächtige das Spray einsetzte. Einem Sprecher zufolge werten die Ermittler zur Klärung auch Videoaufnahmen aus der Bahn aus. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

