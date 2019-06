Bei einem Familienstreit hat ein Mann in einem Freibad in Mannheim Pfefferspray versprüht. Fünf Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen, darunter auch zwei Kinder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Offenbar sei dem ein Streit zwischen dem 38-Jährigen und seiner Ehefrau vorausgegangen. Die Frau befand sich mit Verwandten und deren Kindern im Schwimmbad, als ihr Mann erschien und das Reizgas den Angaben zufolge in Richtung der Familie sprühte. Gegen den 38-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mitteilung der Polizei