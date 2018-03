Uhldingen Pfahlbaumuseum startet am Bodensee in die neue Saison

Pfahlbaumuseum startet am Bodensee in die neue Saison

Uhldingen / DPA

Frühjahrsputz bei den Pfahlbauten: Das Museum am Bodensee startet in diesen Tagen seine neue Saison. Derzeit reparieren Handwerker noch das Dach des ältesten Pfahlbauhauses, das nach Angaben des Museums 96 Jahre alt ist. In den nächsten Monaten sind nach Angaben der Veranstalter unter anderem Aktionen zum Europäischen Kulturjahr 2018 geplant. So sollen beispielsweise Archäologie-Experten aus verschiedenen europäischen Ländern bei Vorführungen und Mitmachaktionen von ihrer Arbeit erzählen.

Das Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) ist nach eigenen Angaben das größte und älteste Freilichtmuseum seiner Art in Europa. Die originalgetreu nachgebaute Siedlung aus der Stein- und Bronzezeit am Bodenseeufer umfasst 23 Gebäude.

