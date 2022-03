In Ungarn wird am 3. April 2022 gewählt. Ministerpräsident Viktor Orbán strebt die vierte Amtszeit in Folge an, doch bekommt er diesmal zum ersten Mal seit langem mit einem Oppositionskandidaten Probleme: Péter Márki-Zay schneidet in den Umfragen vor der Wahl ganz gut ab. Es verspricht ein knappes Rennen zu werden.

Wer aber ist Péter Márki-Zay? Als absoluter Außenseiter war er bis vor kurzem auch in Ungarn wenig bekannt. Hier sind also alle bekannten Fakten zum ungarischen Herausforderer.

Partei, Familie, Herkunft – Das ist Péter Márki-Zay

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Name : Péter Márki-Zay

: Péter Márki-Zay Geburtstag : 9. Mai 1972

: 9. Mai 1972 Alter : 49

: 49 Geburtsort : Hodmezövasarhely, Ungarn

: Hodmezövasarhely, Ungarn Wohnort : Hodmezövasarhely, Ungarn

: Hodmezövasarhely, Ungarn Ehe : Felícia Lilla Vincze (seit 1994)

: Felícia Lilla Vincze (seit 1994) Kinder : sieben Kinder: Ferenc (*1996), Lilla (*1997), Teodóra (*1998), Gellért (*2000), Emma (*2003), Lóránt (*2005) and Pál (*2009)

: sieben Kinder: Ferenc (*1996), Lilla (*1997), Teodóra (*1998), Gellért (*2000), Emma (*2003), Lóránt (*2005) and Pál (*2009) Beruf : Ökonom, Marketing-Manager, Elektroingenieur und seit 2018 Bürgermeister von Hodmezövasarhely

: Ökonom, Marketing-Manager, Elektroingenieur und seit 2018 Bürgermeister von Hodmezövasarhely Partei: Oppositionsbündnis „Ungarn in Einheit“

Herausforderer von Orbán in Ungarn: Wie hat es Márki-Zay geschafft?

Die Macht von Viktor Orbán in Ungarn scheint zu stark zu sein, um zu bröckeln. Doch ist bei dieser Wahl vielleicht doch etwas anders. Péter Marki-Zay schüttelt im Wahlkampf Hände, spricht ermunternde Worte, präsentiert sich als Kandidat zum Anfassen.

Denn zumindest ein Novum gibt es bei dieser Wahl: Die sechs wichtigsten Oppositionsparteien, darunter linke, grüne, liberale und rechte Formationen, haben sich zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen. Denn das komplizierte ungarische Wahlsystem begünstigt die Fidesz-Partei massiv. Die Oppositionsallianz „Ungarn in Einheit“ tritt mit einer gemeinsamen Liste für die Listenwahl an, mit jeweils gemeinsamen Kandidaten in den Direktwahlkreisen - und mit Marki-Zay als dem gemeinsamen Spitzenkandidaten.

Der 49 Jahre alte Marketing-Fachmann ist Bürgermeister der südostungarischen Kleinstadt Hodmezövasarhely. Zu Orbans Herausforderer wurde er völlig überraschend. Die Opposition organisierte eigene Vorwahlen, um die gemeinsamen Kandidaten zu ermitteln. Marki-Zay, parteiloser Konservativer, bekennender Katholik und Vater von sieben Kindern, setzte sich gegen politische Schwergewichte durch.

Jetzt ziehen sie alle an einem Strang. Bei einem Auftritt in Dunakeszi vergleicht Marki-Zay das Ungarn unter Orban mit Putins Russland. „Orban und seine Leute machen - ganz wie Putin - den dekadenten Westen herunter, sie haben die Medien gleichgeschaltet, schikanieren die Zivilorganisationen, und sie stehlen. In diesem Modell werden Sie, das Volk, ärmer, und sie, die Privilegierten, reicher.“ Der Deutschen Presse-Agentur sagt Marki-Zay: „Im Ukraine-Krieg hat Orban unser Land international völlig isoliert. Wegen ihm und seiner Korruption müssen wir uns vor der ganzen Welt schämen.“

Orban inszeniert sich wiederum als Friedensapostel, der „Ungarn aus dem Krieg heraushält“. Während die gesamte freie Welt mit der von Russland angegriffenen Ukraine solidarisch ist, meint Ungarns starker Mann: „An der Diskussion darüber, aus wie vielen Staaten, aus wie vielen Nationen das große slawische Meer östlich von uns besteht, haben wir uns nie beteiligt.“

Nach dem Schock über den Krieg in der Nachbarschaft schien die Friedensrhetorik bei den Wählern zu verfangen - hatten die Meinungsumfragen zuvor die beiden Blöcke Kopf an Kopf gesehen, so legte die Fidesz-Partei zuletzt um etliche Prozentpunkte zu. Ausschlaggebend dürfte aber auch das enorme Mobilisierungspotenzial von Orbans Macht-Maschinerie sein.