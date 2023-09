Peter Maffay macht Schluss. Die Musiklegende hat jetzt angekündigt, seine Musikkarriere zu beenden und ein letztes Mal auf Tour zu gehen. Im kommenden Jahr will er mit seinen Hits noch einmal seine Fans begeistern.

Peter Maffay - Das sind die Gründe für den Abschied

Peter Maffay ist mittlerweile 74 Jahre alt. Maffay nannte für den Rückzug vom Tourneerhythmus familiäre Gründe. Er wolle dem Privatleben mehr Raum geben. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der 74-Jährige seine 38 Jahre jüngere Partnerin Hendrikje Balsmeyer bereits vor längerer Zeit geheiratet hatte, ohne dies öffentlich zu machen. Die beiden haben eine gemeinsame kleine Tochter, die er beim Aufwachsen erleben wolle. „Ich möchte das nicht verpassen“, sagte Maffay.

Peter Maffay - Das sind die Termine seiner Abschiedstour

Die Tournee geht durch zehn Städte. Sie beginnt im kommenden Jahr am 21. Juni in Rostock und endet am 28. Juli in Leipzig. Und das sind alle Termine seiner Tour 2024:

21. Juni 2024 - Rostock - Ostseestadion

22. Juni 2024 - Hannover - Heinz von Heiden Arena

28. Juni 2024 - München - Königsplatz

2. Juli 2024 - Bremen - Arena auf der Bürgerweide

4. Juli 2024 - Berlin - Waldbühne

7. Juli 2024 - Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld

12. Juli 2024 - Köln - RheinEnergieStadion

16. Juli 2024 - Stuttgart - Canstatter Wasen

18. Juli 2024 - Frankfurt - Deutsche Bank Park

20. Juli 2024 - Leipzig - Red Bull Arena

Tickets und Preise für die Maffay-Tour 2024

Für die Abschiedstour von Peter Maffay gibt es ab jetzt Tickets. Diese sind aktuell hier bei Eventim* verfügbar. Die Kartenpreise beginnen laut Veranstalter bei 59,95 Euro.

