Der deutsche Unternehmer und Investor Tillman Schulz ist seit 2020 der Geschäftsführer der MDS Holding GmbH & Co. KG und beweist dort Führungsstärke sowie Verantwortung. Aktuell ist er in der neuen Staffel der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Mit seiner Expertise aus den Bereichen Food, Non-Food, Health & Sport Nutrition will er dort Gründer mit seinen Investitionen unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Tillman Schulz ist seit zahlreichen Jahren in der Unternehmenswelt aktiv. Doch wie tickt er privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Unternehmer genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Tillman Schulz im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Tillman Schulz auf einen Blick:

Name: Tillman Schulz

Tillman Schulz Beruf: Unternehmer, Investor

Unternehmer, Investor Geburtstag: 10. September 1989

10. September 1989 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: Dortmund

Dortmund Wohnort: Dortmund

Dortmund Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei

zwei Instagram: tillman_schulz

Tillman Schulz ist der neue Investor in „Die Höhle der Löwen“

3. April 2023 meldete sich die beliebte Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox mit der Frühjahrs-Staffel zurück. Nachdem die zwei Unternehmer MDS Holding GmbH & Co. KG seines Vaters und Onkels und saugte jede Menge Informationen und Wissen auf. Mit den Jahren entwickelte er eigene Unternehmensstrategien und setze auf stärkere Internationalisierung sowie eine gute Mischung aus Tradition und Innovation. Als geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Unternehmen beweist er heute Führungsstärke sowie Verantwortung. Ammeldete sich die beliebte Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ aufmit der Frühjahrs-Staffel zurück. Nachdem die zwei Unternehmer Nico Rosberg und Georg Kofler die Show nach der 12. Staffel verlassen haben, erwartet die Zuschauer jetzt zwei neue Investoren: Janna Ensthaler und Tillman Schulz. Letzterem wurde das Unternehmertum bereits in die Wiege gelegt: Schon als Kind rannte, spielte und tobte er in dem Unternehmenseines Vaters und Onkels und saugte jede Menge Informationen und Wissen auf. Mit den Jahren entwickelte er eigene Unternehmensstrategien und setze auf stärkeresowie eine gute Mischung aus. Als geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Unternehmen beweist er heute Führungsstärke sowie Verantwortung.

Über seine Teilnahme an „Die Höhle der Löwen“ sagt er: „Als geschäftsführender Gesellschafter eines international tätigen Familienunternehmens weiß ich, dass es nicht einfach ist, sich auf dem Markt durchzusetzen. In einer immer globaleren Welt kann der Wettbewerb manchmal sehr gnadenlos sein. Daher möchte ich meine Erfahrungen und mein Wissen teilen und die Gründer auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume und Ziele nach besten Kräften unterstützen. Ich bin äußerst gespannt auf Innovationen und Herausforderungen und freue mich sehr auf das Kennenlernen von tollen Gründern.“

Hat Tillman Schulz eine Frau und Kinder?

Der Unternehmer Tillman Schulz hält sein Privatleben zum Großteil von der Öffentlichkeit fern. Bekannt ist jedoch, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat. Wie seine Frau heißt und was sie beruflich macht, ist jedoch nicht bekannt. Des Weiteren gibt es aktuell keine genaueren Informationen über seine Kinder.

Tillman Schulz kommt aus einer Unternehmerfamilie

Das Unternehmertum wurde Tillman Schulz bereits in die Wiege gelegt: Sein Großvater Helmut Schulz gründete 1949 unter dem Namen MDS Holding GmbH & Co. KG ein Importunternehmen für Fisch aus Skandinavien. Nachdem sein Großvater in Rente gegangen war, überließ er das Unternehmen Tillman Schulz‘ Vater. Bereits als Kind verbrachte er viel Zeit in dem Unternehmen. Auf seiner Homepage schreibt er, dass er sich schon als Kind für die Abläufe in dem Familienunternehmen interessiert hat: „Mein Lieblingsspielzeug war die Rechenmaschine auf dem Schreibtisch meines Vaters“. Bevor er im Jahr 2012 in die MDS-Gruppe seiner Eltern einstieg, schloss Tillman Schulz 2009 das Abitur ab. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann.

Tillman Schulz übernahm die Geschäftsführung der MDS-Firmengruppe

Tillman Schulz arbeitete nach seiner Ausbildung als Bankkaufmann zunächst drei Jahre lang in der Lebensmittelfirma seines Großvaters, ehe er im Jahr 2015 selbst eine Firma unter dem Namen Motido gründete. Diese diente dem Erwerb und der Verwaltung nicht näher beschriebener Beteiligungen. 2020 übernahm Tillman Schulz im Alter von 30 Jahren dann jedoch die Geschäftsführung der gesamten MDS-Firmengruppe. Zusammen mit seinem Bruder Moritz führt er das Unternehmen in dritter Generation. Es umfasst insgesamt 19 Tochterfirmen und beliefert unter anderem Händler wie Aldi oder Lidl mit Lebensmitteln, aber auch Medizin-, Arzneimittel-, Kosmetik- und Beautyprodukte gehören zu dem Sortiment. Ihren Jahresumsatz beziffert die MDS-Gruppe auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

Dass er das Unternehmen nun leitet, sei ein Privileg, wie Tillman Schulz selbst sagt: „Denn bei aller Begeisterung für das Business bin ich auch Familienmensch und ein direkter, ehrlicher Dortmunder Jung‘, mit echter Liebe zur Region und dem BVB. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Da es für mich sehr wichtig ist, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, habe ich neben Zahlen auch soziale Ziele im Blick und engagiere mich dafür“, so der Unternehmer auf seiner Homepage.

Tillman Schulz hat keine Startup-Erfahrung

Über klassische Startup-Erfahrung verfügt Tillman Schulz bisher noch nicht. Dennoch plant er Teile seines Vermögens offenbar schon seit Jahren in Gründer zu investieren. So gründete er bereits 2019 mit seinem Bruder die Evenmore Ventures GmbH, eine Venture-Capital-Firma. Darüber hat er bisher jedoch noch kein Investment getätigt. Er weiß jedoch bereits ganz genau, wie er Gründern mit seinem Unternehmen konkret helfen will. „Wir bieten Services in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Qualitätssicherung, Logistik, Recht und allem, was zu einer erfolgreichen Performance gehört“, heißt es in der Selbstbeschreibung der VC-Firma. Unterstützt würden Unternehmen neben Kapital und Know-how außerdem mit einem „Spitzenteam“ und einem „gut funktionierenden“ Netzwerk.

Hat Tillman Schulz einen Instagram-Account?

Tillman Schulz hat einen öffentlichen und mittlerweile verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihm aktuell rund 1.861 Fans (Stand: April 2023). Dies sollte sich im Laufe der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ jedoch ändern. Auf der Plattform macht er vor allem Werbung für seine zahlreichen Unternehmen. Seltener gewährt er seinen Followern Einblicke in sein Privatleben.

Wie hoch ist das Vermögen von Tillman Schulz?

Tillman Schulz wuchs bereits in einer Unternehmerfamilie auf und hat sich dementsprechend in den letzten Jahren zu einem sehr erfolgreichen Unternehmer hochgearbeitet. Aus diesem Grund fragen sich viele Fans, wie hoch sein Vermögen ist. Dazu gibt es aktuell jedoch keine Informationen. Sollte etwas bekannt werden, ergänzen wir es an dieser Stelle.