Steve Harwell, Lead Sänger der Band Smash Mouth ist tot. Das berichtet unter anderem das Magazin Rolling Stone . Harwell wurde 56 Jahre alt. Ärzte hatten dem Musiker zuletzt nur noch wenige Tage zu Leben gegeben.

Woran ist Steve Harwell gestorben?

Am 12.10.2021 gab Steve Harwell seinen Austritt aus der Band wegen gesundheitlichen Problemen bekannt. Schon seit 2013 wurde er laut Billboard unter anderem mit Wernicke-Enzephalopathie diagnostiziert. Alkohol- und Drogenkonsum sollen laut Rolling Stone seiner Leber stark zugesetzt haben. Zuletzt hatten ihm die Ärzte nur noch wenige Tag gegeben. Freunde und Familie hatten sich wohl bereits von ihm verabschiedet.

Jetzt hat Harwells Manager Robert Hayes dem "Rolling Stone" den Tod des Sängers mitgeteilt. Demnach starb der Musiker "friedlich und angenehm" – "umgeben von Familie und Freunden". Zu den genauen Todesumständen hat sich Hayes allerdings nicht geäußert.

Harwell feierte Erfolge mit Smash Mouth

Steve Harwell wurde als Frontmann der Band Smash Mouth bekannt. Er gründete die Band im Jahr 1994 mit weiteren Mitgliedern. Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre wurden sie durch Hits wie "Walkin' On The Sun", "All Star" berühmt. Die Band aus Kalifornien war auch mit einer Coverversion von "I'm a Believer" auf dem Soundtrack von "Shrek" zu hören.