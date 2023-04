Serkan Yavuz ist ein Reality-TV-Darsteller, der vor vier Jahren durch die Show „Die Bachelorette“ bekannt wurde. Im Spin-off „Bachelor in Paradise“ lernte er sowohl seine Ex-Freundin Carina als auch seine jetzige Freundin Samira kennen. Jetzt wagt er das nächste Abenteuer und nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil.

Man sieht in regelmäßig im TV, doch wer ist Serkan Yavuz eigentlich abseits der Kamera? Wir haben den Teilnehmer genauer unter die Lupe genommen und stellen ihn euch hier im Porträt vor.

Serkan Yavuz im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten über Serkan Yavuz auf einen Blick:

Name: Serkan Yavuz

Serkan Yavuz Beruf: Reality-TV-Teilnehmer

Reality-TV-Teilnehmer Geburtstag: 24.03.1993

24.03.1993 Alter: 30 Jahre

30 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Regensburg

Regensburg Wohnort: Regensburg

Regensburg Größe: 183 cm

183 cm Ex-Freundin: Carina Spack

Carina Spack Freundin: Samira Klampfl

Samira Klampfl Instagram: serkan_yavuz

Serkan Yavuz nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

„Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Diesmal fliegen gleich „Realitystar 2023“ freuen, sondern auch über ein Preisgeld von rund 50.000 Euro. Auch Serkan Yavuz ist dabei. Kann er sich durch die restlichen Kandidaten durchsetzen? Ab Mittwoch, 12.04.2023, läuft die vierte Staffel der beliebten Showauf RTL2. Diesmal fliegen gleich 23 prominente Kandidaten nach Thailand, um dort herausfordernde Challenges zu meistern. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich schließlich nicht nur über den Titelfreuen, sondern auch über ein Preisgeld von rund 50.000 Euro. Auch Serkan Yavuz ist dabei. Kann er sich durch die restlichen Kandidaten durchsetzen?

Serkan Yavuz bekommt nur einen Euro Gage

Bei allen Realityshows kommen irgendwann die Fragen auf, wie viel die Promis verdienen und welcher Teilnehmer oder welche Teilnehmerin die höchste Gage kassiert. Was man bei „Kampf der Realitystars“ schon mal sicher sagen kann: Serkan Yavuz ist es nicht. Denn er bekommt tatsächlich nur einen Euro für sein Engagement. Warum er auf diesen Deal eingegangen ist, lest ihr hier.

Woher kommt Serkan Yavuz?

Viele Fans fragen sich, wo Serkan Yavuz’ Eltern herkommen. Viel ist über seine Herkunft tatsächlich nicht bekannt. Der in Regensburg geborene 30-Jährige hat – wie der Name bereits vermuten lässt – jedoch türkische Wurzeln.

Serkan Yavuz im TV: „Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“ und Co.

Im Jahr 2019 nahm Serkan Yavuz an der RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ teil. Dort versuchte er das Herz von Gerda Lewis zu erobern. Doch kurz vor dem Finale musste er die Show verlassen. Im selben Jahr versuchte er sein Glück bei „Bachelor in Paradise“ und traf auf die Ex-„Bachelor“-Kandidatin Carina Spack. Die beiden gingen als Gewinnerpärchen aus der Show. Das Liebesglück hielt ein Jahr. Nach der Trennung des Paares nahm Serkan Yavuz erneut an „Bachelor in Paradise“ teil und traf auf seine Freundin Samira Klampfl.

2020 wagte er sich in Deutschlands berühmteste TV-WG „Big Brother“. Er verließ den TV-Container jedoch freiwillig. Anschließend stieg er beim „Sat.1 Promiboxen“ gegen „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan in den Boxring. Beim Boxkampf ging Yavuz als Sieger hervor, nachdem Sam Dylans Trainer in der vierten Runde das Handtuch geworfen hatte.

Serkan Yavuz nahm mit Ex Carina Spack an „Prominent getrennt“ 2022 teil

„Prominent getrennt“ auf RTL. In der Show müssen acht Ex-Paare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf 100.000 Euro Siegerprämie. Auch Serkan Yavuz und Im Februar 2022 startete das neue Formatauf. In der Show müssen acht Ex-Paare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance aufSiegerprämie. Auch Serkan Yavuz und Ex-Freundin Carina Spack nahmen an dem neuen Format teil. Nach ihrem Beziehungs-Aus inklusive öffentlicher Schlammschlacht trafen sie in der Show wieder aufeinander. Lange mussten sie sich nicht ertragen, denn sie wurden als eines der ersten Paare aus der Villa gewählt.

Serkan Yavuz und Freundin Samira Klampfl haben ein Kind

Bei Samira Klampfl und Serkan Yavuz hat es 2021 in der Show „Bachelor in Paradise“ gefunkt. Die dritte Staffel startete am 24. Oktober 2021, wurde allerdings wegen niedrigen Quoten nach drei Folgen aus dem RTL-Programm gestrichen und ist seitdem beim Streamingdienst RTL+ verfügbar. Doch auch wenn die Show kein Erfolg war, fanden Samira und Serkan ihr Liebesglück. Die Baby-News verkündete das Paar kurz nach der Ausstrahlung der Show. Doch wie die beiden in einer ihrer Podcast-Folgen von „Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel“ verrieten, war das Kind nicht geplant. Am 23.05.2022 erblickte Tochter Nova Skye Sya das Licht der Welt.

War Serkan Yavuz im Dschungel?

„Dschungel“ im Zusammenhang mit Serkan gesucht. Tatsächlich hat er jedoch noch nicht selbst am „Dschungelcamp“ teilgenommen. 2022 war er lediglich die Begleitperson von Gewinner Filip Pavlović. In diesem Jahr war vermutet worden, dass Serkan für Auf Google wird auch häufig das Stichwortim Zusammenhang mit Serkan gesucht. Tatsächlich hat er jedoch noch nicht selbst am „Dschungelcamp“ teilgenommen. 2022 war er lediglich dievon GewinnerIn diesem Jahr war vermutet worden, dass Serkan für Martin Semmelrogge einspringen würde. Dies war nicht der Fall. Als Ersatz ging Djamila Rowe an den Start, die auch die Dschungelkrone mit nach Hause nahm.

Wie heißt Serkan Yavuz auf Instagram?

Serkan Yavuz führt einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen rund 220.000 Followern (Stand: April 2023) gewährt er auf „serkan_yavuz“ Einblicke in sein Privatleben und den Alltag mit einem kleinen Kind.

Wie hoch ist das Vermögen von Serkan Yavuz?

Neugierige Fans fragen sich, wie hoch das Vermögen ihrer Lieblinge ist. Laut „kleinfeldhelden“ liegt das Gehalt pro Jahr von Serkan Yavuz angeblich bei etwa 60.000 Euro. Dementsprechend würde er pro Monat rund 5.000 Euro verdienen. Diese Angaben sind jedoch nicht bestätigt.