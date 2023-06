Sebastian Klussmann ist ein deutscher Quizspieler, Redner und Autor, der vor allem durch die ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Darin ist er unter dem Namen „Der Besserwisser“ als Jäger aktiv. In den vergangenen Jahren hat er außerdem an zahlreichen Quizmeisterschaften teilgenommen und ist dementsprechend mehrfacher Deutscher Meister und Europameister.

Doch wie tickt der professionelle Quizspieler eigentlich privat? Wie alt ist er? Und wie begann seine Karriere? Wir haben Sebastian Klussmann genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seinen Büchern findet ihr hier.

Sebastian Klussmann im Steckbrief

Alle Fakten zu dem Quizspieler im Überblick:

Name: Sebastian Klussmann

Sebastian Klussmann Beruf: Quizspieler, Redner, Autor

Quizspieler, Redner, Autor Geburtstag: 24. April 1989

24. April 1989 Alter: 34 Jahre

34 Jahre Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: nicht bekannt

nicht bekannt Kinder: keine

keine Instagram: sebastianklussmann

Sebastian Klussmann ist Jäger bei „Gefragt – Gejagt“

Die Macher von „Gefragt – Gejagt“ wurden im Jahr 2013 auf Sebastian Klussmann aufmerksam und holten ihn ins Jäger-Team. Darin erhielt er den Jäger-Namen „Der Besserwisser“. In der Show tritt er regelmäßig gegen ein vierköpfiges Team an. In der Schnellrate-Runde erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. Der Weg dorthin ist jedoch lang: In Runde 2 ist beispielsweise unter anderem kluges Zocken gefragt. Auch hier spielt jeder Kandidat noch auf eigene Rechnung.

Im Finale treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Die Kandidaten müssen hier zwei Minuten lang möglichst viele Fragen beantworten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Anschließend versucht der Jäger ebenfalls in zwei Minuten Schnellfragen zu beantworten, um die vom Team erreichte Punktzahl einzuholen. Wer am Ende schließlich mehr Punkte hat, erhält die Gewinnsumme.

Sebastian Klussmann: Quiz-Karriere und Erfolge

Sebastian Klussmann hat sich bereits in jungen Jahren für Quizsendungen und das Quizzen interessiert. Dies führte irgendwann dazu, dass er aus reinem Spaß und aus Neugierde alle Hauptstädte sämtlicher Länder der Erde auswendig lernte. Seit 2010 nimmt er als Mitglied der Nationalmannschaft an hochklassigen Quizmeisterschaften teil. Insgesamt neunmal trat er mit dem deutschen Team bei der Quiz-Europameisterschaft an. 2011 nahm Sebastian Klussmann an der Quizweltmeisterschaft teil. Da es in Deutschland keinen nationalen Verband für Quizzer gab, gründete der Berliner noch im selben Jahr mit acht anderen Quizzern den „Deutschen Quiz-Verein“.

Die Erfolge von Sebastian Klussman können sich sehen lassen: 2015 gewann er den Deutschland-Cup. Zwischen 2013 und 2018 wurde er Zweiter. 2013, 2017 und 2020 holte er sich zudem im Doppel mit Sebastian Jacoby den Sieg – zwischen 2019 und 2021 im Team mit Sebastian Jacoby, Roland Knauff und René Waßmer. Auch international gewann Sebastian Klussmann einige Titel. 2018 und 2019 wurde er Europameister mit dem sogenannten internationalen Team „Sage Supercilia“.

Durch die vielen Erfolge wurden die Macher der Quiz-Sendung „Gefragt – Gejagt“ schließlich auf ihn aufmerksam und holten ihn im Jahr 2013 aus diesem Grund ins Jäger-Team.

Sebastian Klussmann: Seine größten Stärken und Schwächen

Astrologie überhaupt nicht. Stattdessen kennt sich der Berliner laut eigenen Aussagen gut in den Bereichen Kunst und Wirtschaft aus. Auch ein Quiz-Profi wie Sebastian Klussmann kann nicht alles wissen. Wie er in einem ARD-Interview erzählte, liegen ihm Quizfragen rund um das Thema. Stattdessen kennt sich der Berliner laut eigenen Aussagen gut in den Bereichenaus.

Sebastian Klussmann: Das sind seine Bücher

Seit 2020 versucht sich Sebastian Klussmann als Autor. In seinem ersten Buch mit dem Titel „Besserwissen mit dem Besserwisser: So trainieren Sie Ihre Allgemeinbildung“ verrät er, wie man ohne viel Aufwand seinen Wissensschatz vergrößern kann. Außerdem arbeitet er aktuell an einem zweiten Buch. „Fast alles, was Sie wissen müssen: Allgemeinwissen vom Besserwisser“ erscheint Ende August 2023. Darin verrät er seinen Lesern alles, was sie wissen müssen, um nie wieder dumm dazustehen.

Sebastian Klussmann bei „Sturm der Liebe“

Neben seiner Aktivität als Quizzer und Autor war Sebastian Klussmann auch schon als Schauspieler tätig. Im Jahr 2020 übernahm er eine Gastrolle in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. In insgesamt vier Folgen spielte der Quizeuropameister sich selbst. „Der Gastauftritt bei 'Sturm der Liebe' war für mich eine besonders emotionale Erfahrung. Die ersten fünf Jahre der Serie habe ich fast täglich mit meiner mittlerweile leider verstorbenen Großmutter geschaut und am Set habe ich oft an sie gedacht“, erzählte er im Interview mit der ARD. Weiter sagte er, dass es für ihn eine ganz neue Herausforderung war, so viel Text in kurzer Zeit auswendig lernen zu müssen.

Hat Sebastian Klussmann einen Instagram-Account?

Sebastian Klussmann hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell rund 48.000 Fans (Stand: Juni 2023). Mit diesen teilt er hauptsächlich Einblicke in sein Berufsleben bei „Gefragt – Gejagt“. Hin und wieder veröffentlicht er jedoch auch Schnappschüsse aus seinem Privatleben, wie zum Beispiel von Urlauben.

Wie hoch ist das Vermögen von Sebastian Klussmann?

Durch seine jahrelange Karriere als Redner, Moderator und Jäger bei „Gefragt – Gejagt“ konnte Sebastian Klussmann in den vergangenen Jahren mit Sicherheit den einen oder anderen Euro verdienen. Wie hoch sein Vermögen ist, ist aktuell jedoch nicht bekannt.