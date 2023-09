Sahra Wagenknecht ist bekannt für ihre politischen Statements. Nach Kritik an ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg und Russland polarisierte die Bundestagsabgeordnete der Linken zuletzt mit Überlegungen zur Gründung einer neuen Partei und mit der Aussage, dass sie nicht mehr für die Linke kandidieren wolle. Familie, Karriere und Parteigründung – alles über die Politikerin im Porträt.

Familie, Kinder & Twitter: Sahra Wagenknecht im Steckbrief

Name : Sahra Wagenknecht

: Sahra Wagenknecht Geburtstag : 16. Juli 1969

: 16. Juli 1969 Geburtsort : Jena

: Jena Wohnort : Merzig, Saarland

: Merzig, Saarland Eltern: persischer Vater (verschollen), deutsche Mutter (Kunsthändlerin)

persischer Vater (verschollen), deutsche Mutter (Kunsthändlerin) Ehe : Ralph-Thomas Niemeyer (geschieden 2013), Oskar Lafontaine (seit 2014)

: Ralph-Thomas Niemeyer (geschieden 2013), Oskar Lafontaine (seit 2014) Kinder : keine

: keine Beruf : Politikerin

: Politikerin Twitter: @SWagenknecht

Die frühen Jahre von Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht ist 1969 in der DDR geboren als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter. Ihr Vater verschwand, als Wagenknecht noch sehr jung war, während einer Reise in den Iran. Als Mädchen und junge Frau war sie in der Freien Deutschen Jugend (FDJ) aktiv. 1989 trat sie der SED bei, kurz vor der Wende. Nach der Wende begann Wagenknecht ihr Studium in Philosophie und Neueren Deutschen Literatur. 1996 schloss sie ihr Magister ab. Danach begann sie eine Promotion in Wirtschaftswissenschaften.

Wagenknechts politische Karriere

Während ihres Studiums begann Sahra Wagenknecht ihre politische Laufbahn. Ab dem Jahr 1991 engagierte sie sich im Parteivorstand der PDS. Gleichzeitig war sie von 1991 bis 2010 Mitglied der Kommunistischen Plattform, die vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft wurde.

2004 wurde Sahra Wagenknecht ins Europaparlament gewählt. Hier blieb sie bis 2009, als sie zum ersten Mal in den Bundestag gewählt wurde. Von 2015 bis 2019 war sie die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag und bei der Bundestagswahl 2017 waren sie und Dietmar Bartsch Spitzenkandidaten. 2021 wurde sie wieder in den Bundestag gewählt.

Sahra Wagenknecht (Die Linke) spricht im Bundestag.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Sahra Wagenknecht privat: Kinder, Ehe und Oskar Lafontaine

Über das Privatleben von Sahra Wagenknecht ist vergleichsweise wenig in der Öffentlichkeit bekannt. Sie war von 1997 bis 2013 mit dem Filmproduzenten Ralph-Thomas Niemeyer verheiratet. Nach ihrer Trennung und Scheidung wurde bekannt, dass Wagenknecht eine Beziehung mit dem ehemaligen Linken-Chef Oskar Lafontaine führte. Im Jahr 2014 heiratete das Paar und sie leben gemeinsam an der Grenze zu Frankreich im Saarland. Sahra Wagenknecht hat keine eigenen Kinder, während Oskar Lafontaine zwei Söhne und drei Enkelkinder hat.

Sahra Wagenknecht und das „Manifest für Frieden“

Manifest für Frieden“. Die dazugehörige Petition sammelte innerhalb von zwei Wochen mehr als 600.000 Unterschriften im Internet ein. Am 25.2.2023 rief die Linkenpolitikerin zu einer Demonstration unter dem Motto „Aufstand für Frieden“ in Berlin auf. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Krieges von Russland in der Ukraine veröffentlichte Sahra Wagenknecht gemeinsam mit Alice Schwarzer ein „“. Die dazugehörige Petition sammelte innerhalb von zwei Wochen mehr als 600.000 Unterschriften im Internet ein. Am 25.2.2023 rief die Linkenpolitikerin zu einer Demonstration unter dem Motto „“ in Berlin auf. Alles zu den Aktionen, den Zielen und der Kritik daran gibt es in diesem Extra-Artikel.

Wagenknecht und die Parteigründung

Im Frühjahr dieses Jahres bestätigte Sahra Wagenknecht nicht nur Überlegungen zur Gründung einer eigenen Partei, sondern kündigte auch an, dass sie nicht mehr für die Linke bei kommenden Wahlen antreten werde. Zuletzt gab es einen Medienbericht, der den Eindruck erweckte, dass es nun konkret wird. "Bild" titelte online: „Beschlossen! Sahra Wagenknecht gründet eigene Partei!“. Die Bundestagsabgeordnete selbst bezeichnete dies als die "Meinung" der Zeitung. Ihre Unterstützer beteuerten, es gebe „keinen neuen Stand“: Die Entscheidung solle bis Jahresende fallen. Aber den Vorsitzenden ihrer Noch-Partei klebt das Thema an den Hacken.

Parteispitze distanziert sich von Wagenknecht

Wagenknechts Überlegungen zur Parteigründung und die Absage einer erneuten Kandidatur für die Linken bewegten den Vorstand der Linken, die Zukunft der Partei ohne Wagenknecht zu sehen. Der Bruch scheint also bereits weit fortgeschritten, abgesehen davon, dass Wagenknecht nach wie vor als Abgeordnete der Linken im Bundestag sitzt. Wenn sie die Partei verlässt, besteht die Gefahr einer Spaltung innerhalb der Fraktion.

Auch inhaltlich trennt Wagenknecht inzwischen eine tiefe Kluft von der Mehrheit ihrer Noch-Partei. Der Entwurf des Europaprogramms für die Europawahl 2024 nennt unter anderem die europäischen Klimaziele wenig ambitioniert und wendet sich gegen eine „Abschottung“ Europas in der Asylpolitik. Wagenknecht hingegen kritisiert zu weitreichenden Klimaschutz und zu hohe Migrationszahlen. Ihrer eigenen Partei unterstellt sie, die „kleinen Leute“ zu vernachlässigen und grüner als die Grünen sein zu wollen.

(mit Material von dpa)