Einst stürmte Sänger Rea Garvey mit seiner Band Reamonn die internationalen Charts. Songs wie „Supergirl“ wurden zu absoluten Hits und katapultierten ihn in den Popsänger-Olymp. Und auch als Solokünstler ist er erfolgreich. Doch nicht nur das, denn der gebürtige Ire hat sich im deutschen Fernsehen über die Musik hinaus einen echten Namen gemacht. So ist er etwa Coach bei „The Voice of Germany“ und sitzt im Rateteam der Show „The Masked Singer“.

Doch wer ist Rea Garvey eigentlich? Hat er Frau und Kinder? Wo wohnt er? Alter, Instagram, Tour und Co. – alle Informationen zum Sänger findet ihr bei uns im Porträt.

Rea Garvey im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Rea Garvey auf einen Blick:

Name : Rea Garvey

: Rea Garvey Beruf : Sänger

: Sänger Geburtstag : 03.05.1973

: 03.05.1973 Alter : 49

: 49 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Tralee (Irland)

: Tralee (Irland) Wohnort : Berlin

: Berlin Staatsangehörigkeit : Irland

: Irland Größe : 186 cm

: 186 cm Familienstand : verheiratet

: verheiratet Frau : Josephine Garvey

: Josephine Garvey Kinder : Tochter Aamor Garvey, über das zweite Kind sind weder Name noch Geschlecht bekannt

: Tochter Aamor Garvey, über das zweite Kind sind weder Name noch Geschlecht bekannt Instagram: reagarvey

Rea Garvey sitzt im Rateteam von „The Masked Singer“ 2023

„The Masked Singer“ nahm der Ire erstmals neben Staffel 8 versucht Rea Garvey nun wieder als Teil des Sonja Zietlow und Bülent Ceylan. In der zweiten Staffel vonnahm der Ire erstmals neben Ruth Moschner am Rate-Pult Platz. Inversucht Rea Garvey nun wieder als Teil des Rateteams , die Stars hinter den aufwendigen Masken zu erraten. Zum mittlerweile fünften Mal setzt ProSieben in der Show auf das beliebte Duo Moschner und Garvey. Lediglich in Staffel 3 pausierten sie und überließen ihre Plätzeund

Rea Garvey wurde mit der Band Reamonn berühmt

Geboren in Irland 1973, wuchs Rea Garvey in der Stadt Tralee als eines von insgesamt acht Kindern auf. Im Jahr 1998 zog Garvey von Irland nach Deutschland. Seinen Lebensunterhalt verdiente er zunächst als Veranstaltungstechniker und T-Shirt-Verkäufer auf Festivals. Zeitgleich versuchte er, eine Band zu gründen und suchte seine Mitstreiter via Zeitungsannonce. Nach einer Weile waren auch seine vier Band-Mitglieder gefunden, unter dem Band-Namen Reamonn fanden sich gemeinsam mit Rea Mike Gommeringer, Sebastian Padotzke, Uwe Bossert und Philipp Rauenbusch zusammen.

Schon kurze Zeit später konnte die Band einen Plattenvertrag unterschreiben. Ihre erste Single „Supergirl“ war gleich zu Beginn ihrer Karriere ein riesiger Hit. Den Höhepunkt in ihrer Bandgeschichte feierte Reamonn im Jahre 2000 mit ausverkauften Konzerten und zwei weiteren Alben, die Platinstatus erreichten. Die deutsche Pop-Rock-Gruppe veröffentlichte innerhalb ihrer zehnjährigen Bandgeschichte fünf Alben, alle konnten sich in den deutschen Charts platzieren.

Rea Garvey als Solokünstler

Im Jahr 2010 gab die Band Reamonn bekannt, dass sie eine Pause einlegen wollen. Seitdem konzentriert sich der irische Sänger auf seine Solo-Karriere. Nur ein Jahr nach der Pause veröffentlichte der mittlerweile 49-Jährige sein erstes Album „Can’t Stand the Silence“. Im Laufe der Jahre erschienen drei weitere Alben: „Pride“ im Jahr 2014, „Prisma“ im Folgejahr und sein letztes Album „Neon“ erschien 2018. Jedes dieser Longplayer erreicht einen Top-5-Platz in den deutschen Charts.

Rea Garvey: Tour und Konzerte

2023 dürfen sich Fans von Rea Garvey auf einige Auftritte des irischen Sängers freuen. Neben Festivals stehen im Dezember die „Christmas Calling – Rea Garvey and ‚the Elfs are ready‘“-Konzerte an. Tickets gibt es auf Seiten wie „eventim.de“ und „ticketmaster.de“

Rea Garvey war Coach bei „The Voice of Germany“

Außerhalb seiner eigenen Musikkarriere war Rea Garvey ab 2011 immer wieder Coach bei der Castingshow „The Voice of Germany“ von ProSieben und Sat.1. Er wiederholte seine Tätigkeit auf den berühmten roten Drehstühlen in den Jahren 2012, 2014, 2015, 2019, 2020 und 2022.

Wie hoch ist das Vermögen von Rea Garvey?

Wie viel verdient Rea Garvey als Sänger und mit seinen Auftritten in diversen Castingshows? Laut der Online-Ressource „vermoegenmagazin.de“ beläuft sich das Vermögen des irischen Sängers schätzungsweise auf rund 7,5 Millionen Euro.

Hat Rea Garvey eine Frau und Kinder?

Rea Garvey steht gerne in Rampenlicht und plaudert öfter auch mal aus dem Nähkästchen. Doch wie sieht es eigentlich um das Privatleben des Sängers aus? Wer ist seine Frau? Was ist über seine Kinder bekannt?

Das Privatleben des sympathischen Iren ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Doch in seinem Song „The One“ gibt er erstmals private Einblicke in die Beziehung zu seiner Tochter. Darin thematisiert er die Beziehung zu seinem Kind und seinem Umgang mit ihrem Erwachsenwerden. Auch für seine Frau schrieb der irische Sänger im Jahr 2000 einen Hit mit ihrem Namen „Josephine“ und sein anknüpfender Erfolgshit „Supergirl“ galt ebenfalls seiner Frau

Mit seiner Frau Josephine Garvey ist der Sänger seit 2002 verheiratet. Er lernte die Deutsch-Rumänin am Telefon kennen und lieben: „Ich wollte eigentlich mit ihrem Bruder sprechen. Ihre Stimme war auf Anhieb total sympathisch und sexy.“ Josephine übernahm damals das Management für seine Band Reamonn und bekam am Ende einen Heiratsantrag. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. Die gemeinsame Tochter Aamor erblickte im Jahr 2005 das Licht der Welt. Über das zweite Kind sind weder Geschlecht, Geburtsdatum und noch der Name bekannt. Das Liebesglück der beiden zählt mittlerweile den 20. Hochzeitstag.

Ist Rea Garvey auf Instagram?

Wie viele andere Stars besitzt auch Rea Garvey einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen rund 330.000 Followern (Stand: April 2023) gibt er damit Einblicke in sein Privatleben. Außerdem zeigt er gerne Eindrücke, wie es hinter den Kulissen von Shows aussieht, in denen er teilnimmt.

Rea Garvey ist sozial engagiert

Seitdem er im Rampenlicht steht, engagiert sich Rea Garvey immer wieder für soziale Projekte. Er ist unter anderem Botschafter des „Clearwater Projects“ und bekam dafür sogar im Jahre 2015 einen Bambi in der Kategorie „Unsere Erde“. Zudem gründete er die Stiftung „Saving an Angel“. Die Organisation möchte Kindern helfen und bietet eine reelle Chance auf ihrem individuellen Lebensweg.