Patrick „Coach" Esume mischt mit seinem Fachwissen und den frechen Sprüchen Woche für Woche die Football-Gemeinde in Deutschland auf. Bislang hatte Patrick Esume bei der Übertragung der Spiele der amerikanischen Profi-Liga NFL auf ProSieben die Spiele kommentiert. Nun ist er auch für RTL im Einsatz und jeden Sonntag in der NFL-Saison vor dem TV zu sehen.

Hier gibt es alle Infos zu Patrick Esume im Porträt.

Patrick Esume – Steckbrief: Größe, Frau und Kinder

Geburtsdatum: 03.02.1974

Sternzeichen: Wassermann

Geburtsort: Hamburg

Größe: 1,80 Meter

Beruf: Moderator, Football-Experte, Heilpädagoge

Geschwister: zwei

Frau: Anna

Kinder: zwei Töchter

Spieler und Trainer – die sportliche Seite von Patrick Esume

Bevor Patrick Esume zu DEM Football-Auskenner in Deutschland wurde, war er selbst sportlich aktiv und das äußerst erfolgreich. Nachdem Esume in seiner Jugend zunächst auf dem Fußballplatz bei Union 03 Altona in Hamburg sein Glück versuchte, wechselte er 1992 zum American Football. Seine Karriere begann bei den Hamburg Silver Eagles. Hier spielte Esume auf den Positionen des Safety und des Cornerbacks. Drei Jahre später wechselte er zu den Hamburg Blue Devils. Mit diesem Team gewann Esume 1996 den German Bowl und gleich dreimal in Folge (1996 bis 1998) den Eurobowl. 1999 wechselte er zu den Hamburg Wild Huskies, wo er auch erste Erfahrungen als Trainer sammelte. Im Jahr 2000 kehrte Patrick Esume für seine letzte aktive Saison zu den Blue Devils zurück.

Nach seiner Spielerkarriere arbeitete Patrick Esume als Football-Trainer bei verschiedenen Vereinen und in mehreren Ländern. Stationen waren unter anderem:

Hamburg Wild Huskies

Frankfurt Galaxy

Hamburg Sea Devils

Oakland Raiders (Trainingscamp)

Cleveland Browns

La Courneuve Flash (Frankreich)

Kiel Baltic Hurricans

Französische Nationalmannschaft

Elmshorn Fighting Pirates

Diese Erfolge konnte Patrick Esume feiern

Mit den verschiedenen Teams feierte Patrick Esume so einige Erfolge und konnte sich für die Titel die dabei verliehenen Ringe an den Finger stecken. Er gewann unter anderem den German Bowl als Spieler und Trainer, den Eurobowl dreimal als Spieler, die französische Meisterschaft im American Football, war Europameister mit Frankreich und gewann mit diesem Team auch die World Games. Mit den Kiel Baltic Hurricans gewann Esume 2014 die European Football League.

Patrick Esume als TV-Moderator und sein Wechsel zu RTL

Von 2015 bis 2022 arbeitete Patrick Esume als Kommentator und Experte für die ProSieben-Show ran Football. Hier unterhielt der Hamburger unter anderem mit seinen Kollegen Jan Stecker, Björn Werner und Netman Icke Dommisch die Football-Gemeinde in Deutschland. Seine Beliebtheit führte dazu, dass Esume eigene Unterhaltungsshows moderieren durfte. So gab er 2018 den Antreiber in der Military-Sendung „Hart. Härter. Höllencamp“ bei ProSiebenMaxx oder bei „Showdown – Die Wüsten-Challenge“ bei RTL. Auch beim Testosteron-Spektakel „Superheroes Germany“ war er 2019 bei ProSieben als Moderator zu sehen.

Nachdem die TV-Rechte 2023 für die NFL-Übertragungen in Deutschland von ProSieben zu RTL gewechselt sind, ist Patrick Esume nun für den Privatsender als NFL-Experte im TV im Einsatz.

Patrick Esume – privat

Sein Privatleben weiß Patrick Esume gut abzuschirmen. Viel ist also über den Sohn eines nigerianischen Studenten und einer Hamburgerin nicht bekannt. Nur so viel: Seit 2012 ist Esume Vater. Mit seiner Frau Anna hat er zwei Töchter.

Patrick Esume - Buchautor, Modelabel, Sportvermarktung

Patrick Esume fühlt sich auf vielen Plätzen zu Hause. Neben seiner Tätigkeit als Sportmoderator und Football-Trainer hat er unter anderem in den vergangenen Jahren ein Buch herausgebracht (Believe the Hype), vertreibt unter dem Label „Coach Esume“ seine eigene Mode-Kollektion und ist in der Sportvermarktung tätig. Außerdem gibt es von ihm einen wöchentlichen Football-Podcast.

Patrick Esume bei Twitter, Instagram & Co.

Ohne Engagement in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken geht es heute anscheinend nicht mehr. So ist natürlich auch „Coach“ Esume bei Twitter und Instagram aktiv.

Patrick Esume – Sein großes Vorbild

Natürlich hat Patrick Esume ein großes Vorbild. Und – Überraschung! – das kommt nicht aus dem Football-Business. Esume sagt, dass ihn Nelson Mandela sehr beeindruckt und beeinflusst hat. Der südafrikanische Aktivist, Politiker und Freiheitskämpfer wurde 1993 für sein Wirken mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.