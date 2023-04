Matthias Opdenhövel ist ein bekannter deutscher Fernsehmoderator. Er präsentierte viele Jahre lang die „Sportschau“ im Ersten, bevor er zu „Ran“ auf Sat.1 wechselte. Außerdem moderiert er bereits seit Beginn ihrer Ausstrahlung die Musik-Rate-Show „The Masked Singer“ auf ProSieben. Seit dem 1. April 2023 steht er nun für Staffel 8 wieder vor der Kamera.

Was ist privat über Opdenhövel bekannt? Hat er eine Frau und Kinder? Wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Moderator genauer unter die Lupe genommen und sämtliche Infos zu seinem Privatleben und seiner Karriere zusammengefasst.

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den TV-Entertainer im Überblick:

Er gehört quasi zum Inventar: Seit dem Start des Formatsist Matthias Opdenhövel an Bord. Der Moderator zählt zu den wenigen Personen, die von Anfang an wissen, welche Promis sich unter den Kostümen befinden. Auch imsteht er wieder vor der Kamera. Neue Masken werden die Zuschauer und das Rateteam begeistern. Das Konzept der Sendung ist über die Jahre gleich geblieben. Dieses Mal gibt es jedoch eine Neuerung, denn die Zuschauer können zum ersten Mal einen kompletteinnehmen. Dafür werden Kameras in die Masken eingebaut.