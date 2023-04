Matthias Mangiapane ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller, der sich in den vergangenen Jahren einen echten Namen als TV-Persönlichkeit gemacht hat. Bekannt geworden ist er zusammen mit seinem Mann Hubert Fella durch die Vox-Sendungen „Ab ins Beet“ und „Hot oder Schrott“. Seitdem hat er an zahlreichen weiteren Shows wie das „Dschungelcamp“ und „Das Sommerhaus der Stars“ teilgenommen. Nun wagt er ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit „Kampf der Realitystars“ teil. ist ein deutscher, der sich in den vergangenen Jahren einen echten Namen als TV-Persönlichkeit gemacht hat. Bekannt geworden ist er zusammen mit seinemdurch die Vox-Sendungenund. Seitdem hat er an zahlreichen weiteren Shows wie dasund „teilgenommen. Nun wagt er ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit 22 weiteren Promis nimmt er an der vierten Staffel der RTL2-Showteil.

Matthias Mangiapane ist regelmäßig im deutschen TV zu sehen. Doch wie tickt der Reality-TV-Darsteller eigentlich privat? Wie hoch ist sein Vermögen? Und wie heißt sein Instagram-Account? Wir haben Matthias Mangiapane genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Alter bis hin zu seinem Mann findet ihr hier.

Matthias Mangiapane im Steckbrief: Alter, Größe und Co.

Die wichtigsten Fakten zu dem Reality-TV-Darsteller im Überblick:

Name : Matthias Mangiapane

: Matthias Mangiapane Bürgerlicher Name : Matthias Fella

: Matthias Fella Beruf : Reality-TV-Darsteller

: Reality-TV-Darsteller Geburtstag: 29. September 1983

29. September 1983 Alter : 39 Jahre

: 39 Jahre Sternzeichen : Waage

: Waage Größe: 1,73 m

1,73 m Geburtsort: Langen

Langen Wohnort : Hammelburg

: Hammelburg Beziehungsstatus : verheiratet

: verheiratet Kinder: keine

keine Instagram: matthiasmangiapane

Matthias Mangiapane nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Matthias Mangiapane ein echter Reality-TV-Kenner an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. In derder RTL2-Showzieht mit Matthias Mangiapane ein echter Reality-TV-Kenner an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden ab demaufbeantwortet.

Matthias Mangiapane: Das ist sein Partner Hubert Fella

Matthias Mangiapane und Hubert Fella sind seit 2006 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich im Internet. Sechs Jahre später verlobte sich das Paar. Einen erneuten Heiratsantrag bekam Matthias im Jahr 2018 in Form eines rührenden Liebesbriefs während seiner Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, der am dortigen Lagerfeuer von Natascha Ochsenknecht vorgelesen wurde. Geheiratet haben sie schließlich am 8. Mai 2018 in Form einer Märchenhochzeit im Rhein-Schloss Engels in Neuwied. Die Vorbereitungen und die Hochzeitsfeier zelebrierten sie pompös auf Vox. In sechs Folgen von „Hubert & Matthias – Die Hochzeit“ wurde mit Familie und Freunden die perfekte Märchenhochzeit organisiert.

Auch musikalisch sind Matthias und Hubert auf einer Wellenlänge. Beide haben eine Leidenschaft für Schlager und brachten gemeinsam auch ein Album und drei Singles heraus.

Was sagt Matthias Mangiapane zum Thema eigene Kinder?

Matthias Mangiapane outete sich bereits im Alter von 13 Jahren als homosexuell. Anders war dies bei seinem Mann Hubert Fella: Bevor er seine Homosexualität entdeckte, war er in einer Beziehung mit einer Frau. Im Interview mit „InTouch“ verriet er, dass seine damalige Freundin und er sogar Zwillinge erwarteten, doch das Paar verlor die Kinder im sechsten Monat.

Seitdem Matthias Mangiapane und Hubert Fella ein Paar sind, sind Kinder kein Thema für die beiden. „Wir wollen das beide nicht. Auch Adoption wäre für uns nichts. Wir sind doch beide noch Kinder“, verrieten sie im Interview. Außerdem erklärten sie, dass sie mit ihren Haustieren bereits ihre eigene kleine Familie gegründet haben.

Matthias Mangiapane bei „Das Sommerhaus der Stars“ und im „Dschungelcamp“

Matthias Mangiapane hat bereits zahlreiche Erfahrungen im Reality-TV gesammelt. Nachdem er durch die Vox-Sendungen „Ab ins Beet“ und „Hot oder Schrott“ erstmals einem breiteren Publikum bekannt geworden ist, nahm er im Jahr 2017 zusammen mit seinem Partner Hubert Fella an der zweiten Staffel der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Darin kämpften sie sich bis ins Halbfinale, in welchem sie jedoch ihren Konkurrenten unterlagen und deshalb als Drittplatzierte die Show verlassen mussten.

Ein Jahr später nahm Matthias Mangiapane des Weiteren an der 12. Staffel der beliebten RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Darin musste er insgesamt acht Dschungelprüfungen meistern, von welchen er bei einer nicht antrat. Schlussendlich musste er die Show nach 15 Tagen verlassen und landete dementsprechend auf Platz 5.

Matthias Mangiapane nahm an „Das große Promi-Büßen“ 2022 teil

Im vergangenen Jahr startete auf ProSieben eine neue Show: In „Das große Promi-Büßen“ redete Olivia Jones elf Promis ordentlich ins Gewissen. Auch Matthias Mangiapane stellte sich dieser Herausforderung. Zusammen mit zehn weiteren Teilnehmer zog er in ein Camp, in welchem er auf jeglichen Luxus verzichten und sich in zahlreichen Challenges beweisen musste. Außerdem konfrontierte Olivia Jones die Kandidaten in der „Runde der Schande“ mit ihren größten Fauxpas und ermöglichte ihnen, sich ihren Fehltritten öffentlich zu stellen. Für Matthias Mangiapane reichte es schlussendlich jedoch nur für Platz 6, denn in der vierten Folge musste er das Camp verlassen.

Hat Matthias Mangiapane einen Instagram-Account?

Matthias Mangiapane hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Mit seinen rund 75.000 Followern (Stand: April 2023) teilt er vor allem Bilder und Videos aus seinem Berufsleben. Er gewährt seinen Fans jedoch auch private Einblicke, wie zum Beispiel Fotos von seiner Familie beim Silvester-Essen, oder nimmt sie in seinen Storys in seinen Alltag mit.

Wie hoch ist das Vermögen von Matthias Mangiapane?

Matthias Mangiapane und sein Partner Hubert Fella haben sich in der deutschen Reality-TV-Welt einen echten Namen gemacht. Im RTL-Interview verrieten sie, dass sie teilweise 20.000 Euro für die Teilnahme an diversen Shows bekommen. Doch das ist nicht die einzige Einnahmequelle des TV-Paares, beide betreiben auch leidenschaftlich Social-Media. Im selben Interview erzählten sie, dass sie pro Kooperation um die 2.500 Euro verdienen. Außerdem betreibt das Paar gemeinsam eine Reiseagentur. Laut verschiedenen Online-Ressourcen wird das Vermögen von Matthias Mangiapane auf zwischen 3,5 bis 4 Millionen Euro geschätzt.