Jens Heinz Richard Knossalla ist besser bekannt unter seinem Spitznamen Knossi. Der Entertainer wurde auf der Streaming-Plattform Twitch berühmt, wo er sich regelmäßig beim Zocken zeigt. Nebenbei ist er noch Pokerkommentator und Moderator. Aktuell wagt er eine sportliche Herausforderung und beweist bei „Let‘s Dance“ 2023, dass er auch tanzen kann.

Was ist privat über Knossi bekannt? Hat er eine Freundin und Kinder? Wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Entertainer genauer unter die Lupe genommen.

Knossi im Wiki-Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Knossi auf einen Blick:

Bürgerlicher Name: Jens Heinz Richard Knossalla

Jens Heinz Richard Knossalla Künstlername: Knossi

Knossi Beruf: Entertainer, Moderator, Poker-Kommentator, Livestreamer

Entertainer, Moderator, Poker-Kommentator, Livestreamer Geburtstag: 07.07.1986

07.07.1986 Alter: 36

36 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Malsch, Baden-Württemberg

Malsch, Baden-Württemberg Wohnort: Baden-Baden, Baden-Württemberg

Baden-Baden, Baden-Württemberg Größe: 1,75 m

1,75 m Ex-Frau: Tamara Knossalla

Tamara Knossalla Freundin: Lia Mitrou

Lia Mitrou Instagram: knossi

Knossi nimmt an „Let‘s Dance“ 2023 teil

„Let‘s Dance“ auf RTL in der 16. Staffel. Knossi ist einer der Seit dem 17.02.2023 läuft die beliebte Tanzshowaufin der. Knossi ist einer der prominenten Kandidaten , die sich in diesem Jahr auf das Tanzparkett wagen. An der Seite eines Profis muss er dann beweisen, dass er Rhythmus hat. Wie er sich schlägt, zeigt sich aktuell freitags auf RTL.

Knossi tanzt mit Isabel Edvardsson bei „Let‘s Dance“

Isabel Edvardsson an. Die schwedische Tänzerin gewann schon einige deutsche Meistertitel. Ihr Steckenpferd sind die Standardtänze. In der Charleston und erhielten dafür ganze 26 Punkte von der Jury. Klar, dass da der Schock groß war, als RTL eine Neuerung ankündigte: Zum ersten Mal in der Geschichte von „Let‘s Dance“ gibt es einen Partnertausch. In Show 6 tanzt Knossi deshalb einmalig mit Mariia Maksina. In der Kennenlernshow erfuhren die Kandidaten, mit wem sie in Staffel 16 tanzen werden. Knossi tritt ab der ersten regulären Show mitan. Die schwedische Tänzerin gewann schon einige deutsche Meistertitel. Ihr Steckenpferd sind die Standardtänze. In der fünften Live-Show tanzten Knossi und Isabel einenund erhielten dafür ganze 26 Punkte von der Jury. Klar, dass da der Schock groß war, als RTL eine Neuerung ankündigte: Zum ersten Mal in der Geschichte von „Let‘s Dance“ gibt es einen

Knossi tanzt mit Isabel Edvardsson bei „Let‘s Dance“ 2023.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Hat Knossi eine Frau und Kinder?

Knossi war mit seiner Frau Tamara verheiratet, doch die Ehe hielt nicht. Im Jahr 2013 gab sich das Paar das Jawort, im Jahr 2019 wurde ihr Glück durch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes gekrönt. Doch schon ein Jahr später ging die Ehe in die Brüche. Bis zur Scheidung war Tamara häufig in Knossis Twitch-Streams zu sehen.

„Schatzi ist einfach nicht mehr im Hintergrund oder hier im Stream…“, waren Knossis Worte an seine Fans. Dass seine Frau schon länger nicht mehr im Stream zu sehen war, ist seinen aufmerksamen Twitch-Followern damals nicht entgangen. Zum Zeitpunkt der Trennung wurden seine Streams auch häufig früher beendet. Knossi spielte mit offenen Karten und gab seinen besorgten Fans ein Statement. In einem Live-Video erzählte Knossi seinen Followern tränenüberströmt von dem Ehe-Aus, das von seiner Frau ausging. Von einem Rosenkrieg war das Paar trotz Trennung weit entfernt. Auch nach dem Beziehungs-Schlussstrich betonte Knossi, dass die beiden sich weiterhin gut verstehen.

Diese Influencerin ist Knossis neue Freundin

Mittlerweile ist der König des Internets über die Trennung hinweg und hat auch eine neue Freundin an seiner Seite. Seit Oktober 2020 ist offiziell bekannt, dass Knossi in einer neuen Beziehung ist. Sein Liebes-Glück hat der Entertainer in der elf Jahre jüngeren Influencerin Lia Mitrou gefunden. In einem Livestream auf Twitch zeigte Knossi die damals 23-Jährige seinem Publikum – und versetzte seiner Anhängerschaft damit einen Schock.

Gerade wegen des Altersunterschieds musste das Paar mit viel Kritik umgehen. Hate-Kommentare wie „Fake Beziehung“, „Knossis Tochter“ oder „der neue Wendler“ sind unter den Instagram-Post der beiden immer wieder vertreten. Auch vermuteten einige treue Knossi-Anhänger, dass die 25-Jährige den vermögenden Internet-Star nur ausnutzen könnte, um ihre eigene Reichweite auf Instagram zu steigern. Das Paar lässt sich von all dem Hate jedoch nicht unterkriegen. Beide tragen es mit Fassung und Humor und reden auf ihren Internet-Plattformen auch scherzhaft über eine Hochzeit.

Knossi hat ein eigenes Kasino

Wer Knossi kennt, der weiß auch, dass es das Knossi Kasino gibt. Bei Knossi Kasino handelt es sich um ein Online-Gratis-Kasino, dass im Jahr 2014 seine Pforten geöffnet hat. Wer die Webseite betritt, findet eine große Anzahl von Online-Spielautomaten vor. Zudem sind Bonusfunktionen wie Glücksrad, Verlosungen und ein Lotto-Spiel zu finden.

Doch wer denkt, es handelt sich bei Knossis Kasino um ein normales Kasino, wo man sich Gewinne auszahlen lassen kannst, der irrt sich. Denn auf der Online-Plattform kann nicht um echtes Geld gespielt werden. Es ist also kein echtes Kasino, sondern ein Social-Kasino. Das heißt, auf der Website kann an normalen Automaten gezockt werden, doch gespielt wird um einen Platz auf der VIP-Rangliste. In Knossis Kasino geht es nicht um Geld, der Spaß soll im Vordergrund stehen.

Twitch-Kanal und TV-Auftritte: Wie wurde Knossi berühmt?

Knossi wuchs in Rastatt auf und absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Doch seinen erlernten Beruf hing er an den Nagel und begab sich vor die Kamera. Viele kennen ihn durch seinen Twitch-Kanal, er gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschen Streamern und setzt sich an die Spitze der Plattform.

Im Jahr 2008 kam Knossi zu seinem ersten TV-Auftritt in der ProSieben-Show „WipeOut – Heul nicht, lauf!“. Danach folgten mehrere Auftritte wie beim RTL2-Format „Der Kreuzfahrtkönig“, „Richter Alexander Hold“, „mieten, kaufen, wohnen“ und 2011 war er erstmals mit Joko und Klaas in der Gemshow „17 Meter“ zu sehen. Auch in der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ hatte Knossalla diverse Auftritte, jedoch nicht als Kandidat.

Knossi als Kommentator und Moderator

Knossi ist außerdem begeisterter Pokerspieler und -kommentator. Sein Talent stellte er in der ProSieben-Show „PokerStars sucht das PokerAss“ unter Beweis, wo er den Sieg 2011 sein Eigen nennen durfte. Auch an Live-Turnieren nimmt der Entertainer regelmäßig teil, wie zum Beispiel bei der „World Series of Poker“ in Las Vegas. Gerüchten zufolge soll er schon mehrere Tausend Dollar durch Live-Turniere verdient haben. Zudem genießt er auf der Online-Plattform „PokerStars“ ein hohes Ansehen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der 36-Jährige auch als Pokerkommentator stets gefragt ist.

Im November 2020 durfte Knossi die vierte Folge der RTL-Late-Night-Show „täglich frisch geröstet“ moderieren. In der zweiten Staffel war er daraufhin fester Moderator der RTL-Show. Anschließend wurde die Sendung jedoch abgesetzt.

Knossi kämpfte für ProSieben bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“

ProSieben heraus. In fünf neuen Folgen spielten Joko und Klaas gegen ProSieben um eine Viertelstunde Live-Fernsehen zur freien Gestaltung auf dem besten Sendeplatz. Gewann jedoch ProSieben mit seinen auserwählten Kandidaten, mussten Joko und Klaas bedingungslos den Aufgaben ihres Arbeitgebers Folge leisten. 15 Minuten Live-Sendezeit oder Dienst nach Vorstellung des Arbeitsgebers? Joko und Klaas forderten im November 2021 wiederheraus. In fünf neuen Folgen spielten Joko und Klaas gegenum eine Viertelstundezur freien Gestaltung auf dem besten Sendeplatz. Gewann jedoch ProSieben mit seinen auserwählten Kandidaten, mussten Joko und Klaas bedingungslos den Aufgaben ihres Arbeitgebers Folge leisten.

ProSieben hatte sich daraufhin für eine große Auswahl an Künstlern entschieden, die für sie in den einzelnen Spielrunden siegen sollten. Dazu gehörte auch der Entertainer Knossi. In seiner Instagram-Story zeigte Knossi bereits erste Einblicke vom Set und weiteren Gästen, wie etwa Clueso und Simon Gosejohann.

Knossi machte Werbung für Glühwein

Twitch-Streamer Knossi schließt sich regelmäßig mit Firmen zusammen und macht Werbung für ihre Produkte. Zuletzt schloss er sich mit der Supermarktkette Kaufland zusammen. Dieses Mal setzte der Streamer auf ein populäres Weihnachtsgetränk, den Glühwein. Zuvor hatte Knossi mit einer Likör-Variante und pompöser Werbung bei Kaufland für Aufregung gesorgt. Mit einem neuen Werbespot auf YouTube warben Knossi und Kaufland für ihr neues alkoholisches Getränk, den sogenannten „Alge Glühwein“.

Für das Glühwein-Produkt hatte Knossi ein zwei Minuten langes Rap-Video produziert. Die musikalische Einlage ist voller vorweihnachtlicher Feierstimmung: „Der König, der scheut keine Mühen, ich bring für euch sogar den Wein zum Glühen”, rappt Knossalla.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Ist Knossi auf Instagram?

Knossi hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform hat er aktuell rund 1,6 Millionen Follower (Stand: März 2023). Mit diesen teilt er hauptsächlich Einblicke in sein Privatleben, wie Fotos von ihm und seiner Freundin oder Bilder aus seinen Urlauben.

Wie hoch ist das Vermögen von Knossi?

Wie viel verdient der König des Internets mit seinen Fernsehauftritten, seinen Streams und seinen Moderatoren-Jobs? Laut der Online-Ressource „vermoegenmagazin.de“ wird das Vermögen des Entertainers auf rund 2 Millionen Euro geschätzt.