Klaas Heufer-Umlauf ist ein echtes Multitalent. Er ist nicht nur Fernsehmoderator, sondern auch Schauspieler und Entertainer. Er ist Teil des bekannten Duos „Joko und Klaas“. Aber auch allein ist er sehr erfolgreich. Mit seiner Show „Late Night Berlin“ unterhält er die Menschen vor dem Fernseher. Aktuell ist er wieder in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ zu sehen.

Klaas Heufer-Umlauf ist regelmäßig im Fernsehen präsent. Doch wie tickt der Entertainer eigentlich privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben Klaas Heufer-Umlauf genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Klaas Heufer-Umlauf im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram und Co.

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den TV-Moderator im Überblick:

Name: Klaas Heufer-Umlauf

Klaas Heufer-Umlauf Alter: 39

39 Geburtstag: 22.09.1983

22.09.1983 Sternzeichen : Jungfrau

: Jungfrau Geburtsort: Oldenburg

Oldenburg Größe: 1,74 m

1,74 m Wohnort : Berlin

: Berlin Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Moderator, Schauspieler, Sänger

Moderator, Schauspieler, Sänger Freundin: Doris Golpashin

Doris Golpashin Kinder: zwei

zwei Instagram: damitdasklaasturbo

Klaas Heufer-Umlauf übernahm Rolle in „Der Schwarm“

Das ZDF zeigte im März eine ganz besondere Serie: In der internationalen Koproduktion „Der Schwarm“ scheint von verschiedenen Regionen der Welt vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftler erkennt daraufhin einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt.

Klaas Heufer-Umlauf übernahm in der Thriller-Serie die Rolle des charmanten und stets zu Späßen aufgelegten Tiefsee-Tauchbootführers Luther Roscovitz. Es gefällt ihm, als ein buntes Trüppchen renommierter Wissenschaftler an Bord der Thorvaldson kommt, um zu einer Forschungsmission in den Arktischen Ozean aufzubrechen. Bald jedoch wird klar, dass die Reise kein harmloser Ausflug ist, und Roscovitz muss sich fragen, ob die Mission ein hoffnungsloses Unterfangen ist oder die Gelegenheit, die Menschheit vor ihrem Sturz in den Abgrund zu bewahren.

Klaas Heufer-Umlauf: Das ist seine Freundin Doris Golpashin

Seit 2012 ist Klaas mit der ehemaligen „The Voice of Germany“-Moderatorin Doris Golpashin zusammen. Ein Jahr später bekam das Paar ihren ersten Sohn und 2018 folgte dessen Bruder. Wie die beiden Söhne heißen, ist allerdings nicht bekannt.

Haben Klaas und Doris heimlich geheiratet?

Doris und Klaas halten ihr Privatleben unter Verschluss, auch über Hochzeitspläne haben sich die beiden nie geäußert. Sie sollen jedoch laut „Bild“ heimlich auf Manduria geheiratet haben. Kurz vor der vermeintlichen Trauung am Samstag, 06.08.2022, soll das Paar noch im gemeinsamen Urlaub gesichtet worden sein. Mit ihren Kindern und Freunden verbrachten sie die Zeit am Strand von Spiaggia della Salina Dei Monaci in Italien. Die Feier soll dann am Abend angeblich im Landhotel „Masseria Potenti“ stattgefunden haben. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wurde von Klaas Heufer-Umlauf noch nicht bestätigt.

Klaas Heufer-Umlauf: Werdegang und Karriere

Klaas absolvierte nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Friseur. Später war er als Maskenbildner in Weimar tätig. Der TV-Entertainer spielte außerdem in einigen Stücken am Oldenburgischen Staatstheater mit. Seine ersten Erfahrungen im TV sammelte Klaas bei dem Musiksender „VIVA“. 2009 wechselte Heufer-Umlauf zu dem Musiksender „MTV“, wo er neben Joko Winterscheidt die Nachmittagsshow „MTV Home“ moderierte. Klaas widmete sich auch ernsteren Themen, als er die Gedenkfeier zum 20. Jahrestag des Mauerfalls gemeinsam mit Thomas Gottschalk und Guido Knopp moderierte.

Klaas Heufer-Umlauf in „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“

Das Moderationsduo „Joko und Klaas“ erreichte mit der Show „Circus HalliGalli“ eine große Fangemeinde. Das Konzept der Late-Night-Show basierte hauptsächlich auf dem von „MTV Home“. Dazu gehörten Spiele mit Zuschauern in deren Wohnung und vor allem ungewöhnliche Wettkämpfe, bei denen die beiden Moderatoren gegeneinander antreten mussten. 2017 lief die letzte Staffel der ProSieben-Show.

Eine weitere erfolgreiche Show des TV-Duos ist „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“. Die Spielshow ist ein Wettstreit zwischen Joko und Klaas, die zuerst in unterschiedliche Länder reisen und dort Challenges bewältigen müssen. Im Studio erhält das Duo dann eine weitere zum jeweiligen Land gehörende Aufgabe.

Klaas Heufer-Umlauf in „Joko & Klaas gegen ProSieben“

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ ist eine weitere beliebte Show des Duos. In der Show treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an. Die gewonnenen 15 Minuten werden von dem dynamischen Duo meist für den guten Zweck genutzt. Eine 15 Minuten Sendung der beiden brachte zum Beispiel die siebenstündige Doku „#NichtSelbstverständlich“ hervor, welche mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. In der Dokumentation wird der Pflegenotstand in Deutschland thematisiert. Auch der 15-Minuten-Beitrag „Männerwelten“ fand großen Zuspruch, Joko und Klaas gewannen dafür den Grimme-Preis. ist eine weitere beliebte Show des Duos. In der Show treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an. Die gewonnenen 15 Minuten werden von dem dynamischen Duo meist für dengenutzt. Eine 15 Minuten Sendung der beiden brachte zum Beispiel die siebenstündige Dokuhervor, welche mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. In der Dokumentation wird der Pflegenotstand in Deutschland thematisiert. Auch der 15-Minuten-Beitragfand großen Zuspruch, Joko und Klaas gewannen dafür den Grimme-Preis. Zuletzt verschenkten sie ihren Instagram-Account an zwei Iranerinnen , die seit Jahren für ihre Grundrechte kämpfen. Doch bei einer Niederlage droht dem Duo eine Aufgabe, welche keine rühmlichen Preisverleihungen mit sich bringt.

Seit dem 25.04.2023 läuft bereits die sechste Staffel der beliebten Show auf ProSieben. In Folge 1 von Staffel 6 haben die beiden bereits ihre erste Niederlage des Jahres erleiden müssen. Ihre Strafe ist es, die Krönung von Charles am 6. Mai zu kommentieren.

Klaas Heufer-Umlauf verschenkte seinen Instagram-Account

1 Million Menschen. Genug Reichweite, um mit einer wichtigen Botschaft ans Licht zu gehen: Klaas gewann mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ 15 Minuten Sendezeit und nutzte diese für einen guten Zweck. Beide löschten all ihre Instagram-Beiträge und verschenkten ihre Accounts an zwei Iranerinnen. Diese kämpfen bereits seit über 43 Jahren für die Grundrechte der Frauen. Dem offiziellen Instagram-Account des Moderators folgen rund. Genug Reichweite, um mit einer wichtigen Botschaft ans Licht zu gehen: Klaas gewann mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ 15 Minuten Sendezeit und nutzte diese für einen guten Zweck. Beide löschten all ihre Instagram-Beiträge undihrean zwei Iranerinnen. Diese kämpfen bereits seit über 43 Jahren für die Grundrechte der Frauen.

Mittlerweile hat der Entertainer jedoch einen neuen Instagram-Account erstellt, auf dem er wieder regelmäßig Bilder aus seiner Arbeitswelt postet und seine Fans an seinem Privatleben teilnehmen lässt. Das Profil „damitdasklaasturbo“ wurde bisher noch nicht verifiziert und es folgen ihm aktuell rund 997.000 Fans (Stand: Mai 2023).

Klaas Heufer-Umlauf: Statue von Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf aufgrund eines Sieges in der Spielshow „Joko und Klaas gegen ProSieben“ zugeteilt. Das Moderatoren-Duo hatte 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Diese nutzte Joko Winterscheidt, um seinem Kollegen ohne dessen Wissen ein Denkmal zu errichten. Bei einer feierlichen Zeremonie am Berliner Hauptbahnhof, zu der sogar Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann kam und eine Laudatio hielt, Besondere Ehre wurdeaufgrund eines Sieges in der Spielshowzugeteilt. Das Moderatoren-Duo hatte 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Diese nutzte Joko Winterscheidt, um seinem Kollegen ohne dessen Wissen ein Denkmal zu errichten. Bei einer feierlichen Zeremonie am Berliner Hauptbahnhof, zu der sogar Oldenburgs Oberbürgermeisterkam und eine Laudatio hielt, wurde Klaas mit der Statue überrascht.

Klaas Heufer-Umlauf hat eigenen Podcast „Baywatch Berlin“

Seit 2019 hat Klaas Heufer-Umlauf einen eigenen Erfolgs-Podcast namens „Baywatch Berlin“. Der Entertainer redet mit Fernsehproduzent Thomas Schmitt und Autor Jakob Lundt über amüsante Geschichten der Gegenwart und Vergangenheit. Die drei Podcaster sind gut befreundet und besprechen sowohl Themen aus ihrem Berufsleben als auch Geschichten aus dem Alltag.

Klaas Heufer-Umlauf in der Band „Gloria“ und der Serie „Check Check“

Neben seiner Karriere als TV-Moderator und Entertainer ist der Oldenburger auch als Sänger aktiv. 2013 gründete Klaas gemeinsam mit dem Musiker Mark Tavassol die Band „Gloria“ und veröffentlichte insgesamt drei Alben: „Gloria“, „Geister“ und „Da“.

Heufer-Umlauf ist auch schauspielerisch aktiv: In der Streaming-Serie „Check Check“ übernimmt Klaas seit 2019 die Hauptrolle. Er spielt die Rolle von Jan Rothe, dessen Vater an Demenz erkrankt. Seine Lebenspartnerin Doris Golpashin spielt in der Serie die Rolle der Ex-Freundin von Jan. Sie besorgt ihm einen Job am Flughafen als Security-Mitarbeiter. An dem Provinzflughafen bewältigt Jan verschiedene Probleme mit seinen Kollegen. Die Serie hat insgesamt zwei Staffeln und ist bei Joyn Plus+ zu sehen.

Wie hoch ist das Vermögen von Klaas Heufer-Umlauf?

Klaas verdient sein Geld nicht nur mit zahlreichen TV-Auftritten, er ist auch als Schauspieler, Sänger, Unternehmer und Investor tätig. Laut „vermoegenmagazin.de“ wird sein Vermögen auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt. Bestätigt ist diese Angabe jedoch nicht.