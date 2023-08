Erst Gefängnis, dann Koch von Wladimir Putin und später einer dessen engsten Vertrauten: Der Aufstieg des ehemaligen Häftlings Jewgeni Prigoschin zu einem der bekanntesten Militärführer der Welt verlief steil. Doch nach seinem gescheiterten Aufstand gegen Russlands Militärführung sahen Experten den Söldner-Chef Prigoschin dem Tode geweiht. Nun ist der Chef der Wagner-Gruppe nach Angaben russischer Behörden beim Absturz eines Privatflugzeugs mit zehn Insassen, das zwischen Moskau und St. Petersburg unterwegs war, ums Leben gekommen. Ein Leben im Krieg: Jewgeni Prigoschin im Porträt.

Jewgeni Prigoschin: Alter, Herkunft und Beruf

Alle Fakten zu Jewgeni Prigoschin auf einen Blick:

Name : Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin

: Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin Geburtstag : 01.06.1961

: 01.06.1961 Geburtsort : Leningrad (heute Sankt Petersburg) in der ehemaligen Sowjetunion

: Leningrad (heute Sankt Petersburg) in der ehemaligen Sowjetunion Mutmaßlicher Todestag : 23.08.2023

: 23.08.2023 Beruf: Besitzer einer Restaurant-Kette, Unternehmer, Chef der Söldnergruppe Wagner

Vom Ex-Häftling zum Oligarchen – Der Aufstieg von Prigoschin

Der Aufstieg von Prigoschin, einem ehemaligen Häftling, zu einer der weltweit bekanntesten militärischen Führungspersonen, fand seinen Anfang während der unsteten 1990er-Jahre, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war. Prigoschin, ähnlich wie Putin aus St. Petersburg stammend, begann seine Reise nach seiner Freilassung aus einer neunjährigen Haftstrafe wegen Vergehen im Zusammenhang mit Betrug und Diebstahl, kurz bevor die UdSSR auseinanderfiel. Er gründete nach seiner Entlassung aus der Haft ein Unternehmen im Bereich der Schnellgastronomie.

Nur wenige Jahre danach eröffnete er erfolgreich ein erstklassiges Restaurant in St. Petersburg, zu dessen Gästen auch Putin zu jener Zeit gehörte. Als Putin in die Position des Staatsführers aufstieg, begann Prigoschin's Firma damit, den Kreml mit Lieferungen zu versorgen, wodurch er den Spitznamen "Putins Koch" erlangte.

Prigoschin konnte durch staatliche Aufträge ein beträchtliches Vermögen erwerben und ein regelrechtes Imperium etablieren. Es wird vermutet, dass sein geschäftliches Gefüge sogar Trollfabriken einschloss. Von der US-Justiz wurde er beschuldigt, in die Präsidentschaftswahl von 2016 eingegriffen zu haben, indem er sich mit Internet-Trollen engagierte. Diese Wahl führte zur Erklärung von Donald Trump als Sieger und brachte Sanktionen gegen Prigoschin mit sich.

Das ist über Prigoschins Vermögen bekannt

Nach der Bekanntschaft mit Putin und dessen Aufstieg zum Staatschef wurde Prigoschins Kette zum Zulieferer für den Kreml. Prigoschin galt als Milliardär, der dank Staatsaufträgen ein Vermögen anhäufte - genaue Angaben über seine finanziellen Verhältnisse liegen allerdings nicht vor.

Prigoschin gründet gefürchtete Wagner-Gruppe

Über lange Zeit hinweg agierte "Putins Koch" eher im Schatten. Obwohl seine Wagner-Gruppe im Jahr 2014 gegründet wurde und nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Syrien, Afrika und Lateinamerika operierte, trat Prigoschin erst im September 2022 ins grelle Rampenlicht, und räumte erstmals ein, die Söldnertruppe schon 2014 für den Einsatz auf russischer Seite im ukrainischen Donbass gebildet zu haben. Zuvor hatte Prigoschin seine Verbindung zu den Söldnern nie eindeutig bekannt. Auch Moskau bestritt die Existenz jahrelang vehement.

Im darauffolgenden Oktober inszenierte Prigoschin sogar einen prunkvollen Start für den Hauptsitz seines Unternehmens in St. Petersburg. Auf dem Schild steht nun "Private Militärfirma Wagner". Prigoschin erhielt die Befugnis, in den Gefängnissen Russlands Tausende von Insassen anzuwerben, um sie für seinen Söldnerdienst zu rekrutieren. Er lockte sie mit der Aussicht auf Freiheit, sofern sie die Kämpfe überlebten. Den Deserteuren gegenüber drohte er mit Hinrichtung.

21.08.2023, ---: In diesem Standbild aus einem Video, das vom Telegram-Kanal "Razgruzka Vagnera" am 21.08.2023 veröffentlicht wurde, spricht Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, an einem unbekannten Ort in eine Kamera.

© Foto: Uncredited/Razgruzka_Vagnera telegram channel/AP

Prigoschins Bruch mit Putin

Die Wagner-Söldner traten in den Kämpfen in der Ukraine zunehmend in den Vordergrund. Besonders bei der Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut, nach einer monatelangen blutigen Schlacht, zeichnete sich Prigoschins Truppe aus.

Allerdings verwandelte sich der einstige Vertraute Putins während dieser Konflikte in einen offenen Kritiker der höchsten Führungsebene der russischen Armee. Der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, begann zunehmend ungezügelt Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow zu kritisieren.

Die Videos, in denen Prigoschin seine scharfen Angriffe vortrug, verbreiteten sich weltweit. In einem Land, in dem selbst die kleinste Kritik an der Armee mit Gefängnisstrafen geahndet wird, schien er sich alles erlauben zu können. Schließlich zog Prigoschin sogar den Ukraine-Krieg öffentlich in Zweifel: "Der Krieg wurde aus Eitelkeit einer Gruppe von Schurken geführt", äußerte er.

Einen Tag später initiierte er den "Marsch der Gerechtigkeit" in Moskau. Zwei Monate darauf scheint Prigoschins Geschichte nun ihrem Ende entgegenzugehen.

Mutmaßlicher Tod Prigoschins bei mysteriösem Flugzeugabsturz

Seit dem 23. August 2023 dominiert ein rätselhafter Flugzeugabsturz in Russland die Schlagzeilen weltweit. An Bord soll sich angeblich Jewgeni Prigoschin befunden haben, der Anführer der Söldnergruppe Wagner, der vor zwei Monaten mit einem Marsch auf Moskau für Aufsehen gesorgt hatte. Durch den Aufstand seiner Söldner hatte Prigoschin offen gegen die höchste Führungsebene der russischen Armee rebelliert, der er ein Versagen im Ukraine-Konflikt vorwarf. Gleichzeitig stellte er mit diesem Aufstand auch eine direkte Herausforderung an Wladimir Putin dar. In der Folge bezeichnete Russlands Präsident den Leiter von Wagner als Verräter.

DNA-Test bestätigt Tod von Prigoschin

Der Tod von Jewgeni Prigoschin ist nach Angaben der russischen Ermittler durch DNA-Tests bestätigt. Bei den genetischen Untersuchungen seien alle zehn Todesopfer des Absturzes vom Mittwoch identifiziert worden, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Sonntag. Es handele sich um die auf der Passagierliste des Fluges genannten Menschen. Auf der Liste stand nach Angaben der russischen Behörden Prigoschin, aber auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin.

"Die molekulargenetischen Untersuchungen im Rahmen der Ermittlungen zum Flugzeugabsturz in der Region Twer wurden abgeschlossen", sagte Swetlana Petrenko, Sprecherin des für schwere Straftaten zuständigen Ermittlungskomitees. Anhand dieser Ergebnisse "wurden die Identitäten aller zehn Opfer festgestellt, sie entsprechen der in der Flugliste angegebenen Liste". Nähere Angaben machte das Ermittlungskomitee zunächst nicht.

Noch kein Bestattungsdatum für Prigoschin

Mehrere Tage nach dem Tod des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin ist das Datum seiner Bestattung weiter unklar. „Ich habe noch keine Informationen über die Beerdigung“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag laut Agentur Interfax vor Journalisten, die nach der Beisetzung der insgesamt zehn Opfer des Flugzeugabsturzes vom vergangenen Mittwoch fragten. „Sobald eine Entscheidung gefallen ist, wird sie vermutlich öffentlich gemacht werden“, fügte Peskow hinzu.

(mit Material von dpa und afp)