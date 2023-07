Henning Baum ist ein deutscher Schauspieler, der vielen Zuschauern durch die Serie „Mit Herz und Handschellen“ bekannt wurde. Spätestens seit seiner Hauptrolle in „Der letzte Bulle“ ist er nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Im Juli 2023 ist er nun wieder als Matti Adler in der zweiten Staffel von „Der König von Palma“ auf RTL zu sehen.

Doch wer ist der Schauspieler abseits der Kamera? Hat er eine Frau und Kinder? Ist er auf Instagram? Wir haben Henning Baum genauer unter die Lupe genommen.

Henning Baum im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Henning Baum auf einen Blick:

Name : Henning Baum

: Henning Baum Geburtstag : 20.09.1972

: 20.09.1972 Sternzeichen : Jungfrau

: Jungfrau Geburtsort : Essen / Nordrhein-Westfalen

: Essen / Nordrhein-Westfalen Beruf : Schauspieler

: Schauspieler Größe : 185 cm

: 185 cm Instagram: henningbaum_offiziell

Henning Baum ist „Der König von Palma“ von RTL

2022 erschien die erste Staffel der neuen Mini-Serie „Der König von Palma“ auf RTL+ und RTL. Darin spielt Henning Baum die Hauptrolle des Matti Adler an der Seite von Heike Makatsch. Das Paar wandert nach Mallorca aus, wo sie am Ballermann mit einem Biergarten Fuß fassen wollen. Doch das Leben an der Playa ist alles andere als leicht... Im Juli 2023 zeigt RTL jetzt die zweite Staffel, in der nicht nur Mattis berufliches, sondern auch sein privates Leben auf den Kopf gestellt wird.

So begann Henning Baums Karriere

Henning Baum besuchte die Schauspielschule in Bochum. Zunächst war er auf Theater-Bühnen unterwegs. Ab 1996 fand er seinen Weg vor die Kamera. Sein Filmdebüt feierte er mit „Second Hand“ von Marco Müller. Es folgten verschiedene Auftritte in bekannten Reihen wie „Bella Block“ und „Alarm für Cobra 11“.

Im Jahr 2004 gelang ihm ein großer Sprung in seiner Karriere, als er die Rolle des homosexuellen Kommissars Leo Kraft in der Sat.1-Krimi-Serie „Mit Herz und Handschellen“ an Land zog. Für diese Rolle wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bester Seriendarsteller“ ausgezeichnet. Nach weiteren Rollen war er von 2010 bis 2014 in der Hauptrolle der Serie „Der letzte Bulle“ zu sehen. 2018 übernahm er die Rolle des Lukas in der Kinderbuchverfilmung „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende und 2020 in deren Fortsetzung „Jim Knopf und die Wilde 13“. Seit 2021 ist er für RTL in „Einsatz für Henning Baum“ unterwegs. In dem Format schaut er hinter die Kulissen der Polizei, der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes.

Hat Henning Baum eine Frau und Kinder?

Über sein Privatleben hat Henning Baum bisher nur sehr selten öffentlich gesprochen. Ein klein wenig ist dennoch bekannt: Der Schauspieler war schon einmal verheiratet und hat insgesamt vier Kinder.

Ist Henning Baum auf Instagram?

Auf Instagram hat Henning Baum einen öffentlichen und verifizierten Account. Mit seinen rund 85.000 Followern (Stand: Juli 2023) teilt er meist Eindrücke aus seinem Arbeitsalltag, sprich Bilder vom Set und Schnappschüsse mit Kollegen.

Wie hoch ist das Vermögen von Henning Baum?

Im Laufe seiner Karriere dürfte Henning Baum gut verdient haben. Wie hoch sein Vermögen ist, ist allerdings nicht bekannt.