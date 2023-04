Hazel Brugger ist eine Frau mit vielen Talenten: Stand-up-Comedian, Kabarettistin, Moderatorin, Bloggerin, Autorin und Slam-Poetin stehen in ihrer Vita. Deutschland kennt sie vor allem durch ihre lustigen Auftritte und durch ihre trockene Art. Im April 2023 ist sie in der vierten Staffel „LOL: Last One Laughing“ zu sehen – bereits ihr zweiter Versuch, nicht zu lachen.

Doch wie tickt Hazel Brugger eigentlich privat? Wer ist ihr Mann? Geht sie dieses Jahr auf Tour? Wir haben das Multitalent genauer unter die Lupe genommen.

Hazel Brugger im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Hazel Brugger findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Allison Hazel Brugger

Allison Hazel Brugger Geburtstag: 09.12.1993

09.12.1993 Alter: 29 Jahre

29 Jahre Geburtsort: San Diego, Kalifornien

San Diego, Kalifornien Ehemann: Thomas Spitzer

Thomas Spitzer Kind: eine Tochter

eine Tochter Podcast: „Hazel Thomas Hörerlebnis“

„Hazel Thomas Hörerlebnis“ Instagram: hazelsgonnahaze

Hazel Brugger nimmt an „LOL“ Staffel 4 teil

Lange hat es gedauert, bis die vierte Staffel der Sendung „LOL: Last One Laughing“ bestätigt wurde. Am 6. April 2023 ist es jetzt so weit und Fans können sich auf eine Menge lustiger Momente freuen. Wie immer wird die Show auf Amazon Prime veröffentlicht.

Promis unter Michael „Bully“ Herbigs strenger Überwachung. Für die Teilnehmer geht es um 50.000 Euro für einen guten Zweck. Nachdem sie bereits in der dritten Staffel versucht hat, nicht zu lachen, Die Sendung hat eine einzige Herausforderung: Nicht lachen! Denn wer lacht, verliert. In insgesamt sechs Stunden bleiben dieunterstrenger Überwachung. Für die Teilnehmer geht es um 50.000 Euro für einen guten Zweck. Nachdem sie bereits in der dritten Staffel versucht hat, nicht zu lachen, tritt Hazel Brugger nun erneut mit neun weiteren Kandidaten an.

Hat Hazel Brugger einen Mann und Kinder?

Den Mann von Hazel Brugger kennen die meisten durch ihre gemeinsamen Podcasts. Seit 2020 sind Thomas Spritzer und Hazel verheiratet, jedoch sprechen sie erst seit 2021 öffentlich über ihre Beziehung. Im März 2021 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Den Namen haben die beiden bisher nicht verraten. „Wir haben es uns ausgesucht, und ganz gezielt aufgebaut, dass wir Personen der Öffentlichkeit sind. Das Kind hat sich das nicht ausgesucht“, erklärt Brugger in einem Interview mit „t-online.de“.

Thomas und Hazels gemeinsamer Podcast

Hazel Brugger und ihr Ehemann Thomas hatten zunächst den Podcast „Nur Verheiratet“ veröffentlicht. Darin sprachen sie über ihre Erlebnisse im Alltag, aber auch über ihre Berufe. Auch das Baby war ein häufiges Thema. Nach zwei Jahren und vier Staffeln mussten sie den Podcast aufgeben, da Spotify ihn aufgrund sinkender Hörerzahlen absetzte. Seit dem 20. März 2023 gibt es jetzt als Fortsetzung jeden Montag eine Folge „Hazel Thomas Hörerlebnis“.

Hazel Brugger geht 2023 auf Tour

Hazel Brugger geht 2023 auf Tour. Vom 18. April 2023 bis zum 22. Oktober reist sie durch Deutschland und tritt 14 Mal mit ihrem Programm „Kennen Sie diese Frau?“ in den verschiedensten Städten auf. Am 26. Mai ist sie zudem beim „Comedy for Future Festival 23 – Hurry up!“ in Berlin zu sehen.

In welchen Shows war Hazel Brugger bereits zu sehen?

Die Karriere von Hazel Brugger startete 2014, als sie die zweiwöchentliche Kolumne für „Das Magazin“ schrieb. 2015 moderierte sie schließlich alle zwei Monate den Live-Talk „Hazel Brugger Show and Tell“. Ein Jahr später war sie als Außenreporterin für die „heute-show“ des ZDF tätig. Mit ihrem Mann Thomas produziert sie die YouTube-Serie „Deutschland Was Geht“, die 2020 als „Europa Was Geht“ fortgesetzt wurde. Darin zeigt das Ehepaar die schönsten Metropolen Europas.

Bruggers zweites Soloprogramm „Tropical“ musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen wurde es auf Netflix gezeigt. Seit 2021 präsentiert sie ihr Programm „Kennen Sie diese Frau?“.

Das ist Hazel Bruggers Instagram-Account

Hazel Brugger führt einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Ihren rund 430.000 Followern (Stand: April 2023) gibt sie dort Einblicke in ihr Privatleben und den Alltag mit einem kleinen Kind.

Wie hoch ist das Vermögen von Hazel Brugger?

Neugierige Fans fragen sich, wie hoch das Vermögen ihrer Lieblinge ist. Zu Hazel Brugger gibt es diesbezüglich allerdings kaum Infos. 2019 war sie jedoch in der Kategorie „30 Under 30“ der „Forbes“-Liste aufgezählt.